Ubica sa potjernice godinama varao sve: Pod lažnim imenom radio kao školski vozač

Muhamet Gaši, koji je bio u bjekstvu skoro četiri godine zbog ubistva u Lipljanu, uhapšen je u akciji specijalnih jedinica.

Otkriveno je da je pod lažnim identitetom mjesecima radio kao prevoznik učenika u jednoj prištinskoj osnovnoj školi.

Muhamet Gaši, jedan od najtraženijih bjegunaca sa Kosova, uhapšen je 16. aprila 2026. godine, čime je okončano njegovo četvorogodišnje skrivanje. Međutim, detalji koji su isplivali nakon hapšenja šokirali su javnost. Gaši se mjesecima slobodno kretao po Prištini i radio kao vozač d‌jece u osnovnoj školi.

Skrivao se na jugu Srbije i koristio lažni identitet

Tužilac Arben Hoti potvrdio je da je Gaši bio izuzetno dobro organizovan. Tokom bjekstva je koristio lažna dokumenta i krao identitete drugih osoba kako bi sklapao pravne poslove i izbjegao poternicu iz 2022. godine.

"Prema našim saznanjima, on se uglavnom krio na jugu Srbije, u opštinama Bujanovac i Preševo, ali je povremeno ulazio na teritoriju Kosova," izjavio je tužilac Hoti.

Roditelji u šoku: „Predstavljao se kao ljubazan vlasnik firme i hodža“

Istraživački portal „Betimi për Drejtësi“ (Zakletva za pravdu) otkrio je da su roditelji i d‌jeca Gašija poznavali pod imenom Albin Behrami. On je više od tri mjeseca svakodnevno prevozio učenike, a od direktora škole je čak dobio i dozvolu da vozilom ulazi u školsko dvorište radi bezbjednosti dece.

"U šoku sam. Vozio je moje tri ćerke. Bio je veoma ljubazan, niko nije mogao ni da nasluti da je u pitanju osoba sa potjernice za teško ubistvo. Znali smo ga kao dobrog čovjeka, čak se predstavljao i kao hodža. Nevjerovatno je da nas je sve prevario", kažu roditelji.

Akciju hapšenja izvela je specijalna jedinica FIT. Tužilac je potvrdio da je Gaši bio naoružan i veoma opasan.

„Prilikom intervencije, policija je kod njega pronašla oružje u kojem je metak već bio u cijevi. Jasno je da je riječ o osobi visokog rizika“, naglasio je Hoti.

Pored njega, uhapšen je i Gentian Gaši, koji se sumnjiči da mu je pomagao u skrivanju tako što mu je ustupio stan u kojem je živio sa svojom porodicom.

Određen pritvor

Osnovni sud u Prištini je u petak, 17. aprila, odredio mjeru pritvora u trajanju od mjesec dana za oba osumnjičena. Muhamet Gaši se sada suočava sa optužbama za teško ubistvo, neovlašćeno držanje oružja, falsifikovanje dokumenata, krađu identiteta i posjedovanje narkotika radi prodaje.

