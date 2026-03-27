Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

ATV

27.03.2026

22:59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате
Foto: Anna Pou/Pexels

Iako ne postoji čarobni napitak koji sam od sebe topi kilograme bez pravilne ishrane i fizičke aktivnosti, stručnjaci ističu da određeni napici mogu podstaći metabolizam, poboljšati varenje i pomoći tijelu da bolje funkcioniše dok spavate ako ih redovno konzumirate uz zdrav stil života.

Topli napitak sa cimetom i mlijekom

Jedan od najčešće spominjanih recepata je kombinacija toplog mlijeka i cimeta, koju možete popiti pred spavanje. Cimet može doprinijeti regulaciji nivoa šećera u krvi i povećanju tjelesne temperature, što može pomoći tijelu da lakše koristi energiju i potencijalno sagorijeva više masti, ali samo uz cjelodnevnu energijsku kontrolu i zdravu ishranu.

horoskop

Zanimljivosti

Za ove znakove će 31. mart biti sudbonosan

Kako napraviti:

Zagrijte 480 ml mleka sa 1 kašikom cimeta, ali nemojte da proključa. Ostavite da se prohladi i popijte prije spavanja.

Jednostavan napitak sa limunom ili cimetom

Nutricionisti često preporučuju i vrlo jednostavan napitak: topla voda sa limunom ili sa kašičicom cimeta. Ove kombinacije su niskokalorične, mogu poboljšati varenje i doprinijeti hidrataciji – sve faktori koji indirektno podržavaju mršavljenje i bolju kontrolu apetita.

Čajevi

Biljni čajevi kao što su kamilica ili đumbir omiljeni su izbor pre spavanja jer mogu pomoći da se tijelo opusti i probava funkcioniše bolje tokom noći. Te vrste napitaka ne “topi kilograme same po sebi”, ali prirodno doprinose boljoj probavi, smanjenju nadutosti i kvalitetu sna, što je važno u svakoj strategiji za regulaciju tjelesne težine.

Lisice

Ostali sportovi

Uhapšen čuveni Tajger Vuds

Važno je znati da:

Nema instant rješenja - nijedan napitak neće magično ukloniti salo preko noći bez adekvatne ishrane i fizičke aktivnosti.

Metabolizam se ne “gasi” u snu - on sporije funkcioniše nego tokom dana, pa napici koji poboljšavaju varenje i san mogu indirektno pomoći u zdravom sagorijevanju masti.

Sud cekic

Svijet

Žena iz BiH osuđena zbog smrti tinejdžerke

Konsultujte stručnjaka - ako imate zdravstvenih problema ili uzimate lijekove, najbolje je da se posavjetujete sa nutricionistom ili ljekarom prije nego što uvedete nove rutine, prenosi Ona.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Vodostaj naglo raste: Moguće izlivanje Miloševice u naseljima u Prijedoru

2 h

0
Новчаница долара

Svijet

Velika promjena na novčanici dolara: Tramp je prvi predsjednik u istoriji koji će ovo uraditi

2 h

0
Грудњак

Stil

Koji grudnjak je najbolje nositi ispod bijele odjeće?

3 h

0
Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

Ekonomija

Kako će tačno građani dobiti povrat novca za gorivo

3 h

1

Više iz rubrike

Струјни осигурач

Savjeti

Ovo je znak za ozbiljnu opasnost u domu: Trebate hitno da reagujete

3 h

0
Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

Savjeti

Hrana se nikada više neće lijepiti za tiganj uz pomoć ovog trika

5 h

0
Кувана јаја

Savjeti

Kako da jaja ne puknu prilikom kuvanja?

9 h

0
Која страна алуминијске фолије иде до хране?

Savjeti

Koja strana aluminijske folije ide do hrane?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

51

Srbija nemoćna protiv Španije

23

45

Ovako sada izgleda tabela Evrolige nakon praza Zvezde

23

39

Snijeg ugasio struju za 50.000 građana BiH

23

02

Sveti Simeon ipak nije razlog: Evo zašto je kažnjena Zvezda

22

59

Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

