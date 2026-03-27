Vodostaj naglo raste: Moguće izlivanje Miloševice u naseljima u Prijedoru

ATV

27.03.2026

22:37

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Obilne padavine koje su zahvatile područje grada Prijedora tokom poslijepodnevnih časova, kao i snježne padavine koje traju gotovo čitav dan, dovele su do naglog porasta bujičnih potoka i značajnog povećanja vodostaja rijeke Miloševice, saopšteno je iz Gradske uprave Prijedor.

- U veoma kratkom vremenskom periodu, rijeka Miloševica dostigla je visok nivo i trenutno prijeti izlivanjem u naseljima Vrbica i Topolik. Dodatne probleme stanovništvu pričinjava bujični vodotok Puharska, koji je u porastu, ali u ovom trenutku ne ugrožava stambene objekte - ističe se u saopštenju.

Dodaju da su sve raspoložive službe angažovane na terenu.

- Mehanizacija je raspoređena na kritičnim lokacijama, dok dežurne ekipe neprekidno rade na jačanju odbrambenih linija i zaštiti stanovništva i imovine u ugroženim područjima. Apelujemo na građane navedenih naselja da, iz predostrožnosti, podignu vrijedne stvari i namještaj na više spratove ili na sigurnije lokacije, kako bi se umanjile eventualne materijalne štete. Napominjemo da su rijeke Sana i Gomjenica u svojim koritima i da u ovom trenutku ne postoji opasnost od njihovog izlivanja - ističe se u saopštenju.

Kažu da nadležne službe neprekidno prate situaciju na terenu i i preduzimaju sve neophodne mjere u cilju sprečavanja izlijevanja i zaštite građana.

- Gradska uprava Prijedor će blagovremeno obavještavati javnost o daljem razvoju situacije. Takođe, na više saobraćajnica u gradu je zbog izlijevanja vode na kolovoz došlo do prekida saobraćaja te se građanima upućuje apel da bez prijeke potrebe vozilima ne izlaze na ulice - zaključuje se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

