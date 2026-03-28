Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se bliži kraj njegovog bolničkog liječenja i izrazio zahvalnosti patrijarhu Porfiriju i svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve koji su mu, kako kaže, molitvama pomogli da se vrati među žive.

"Pošto se, daće Bog, po rečima lekara, bliži kraj mog bolničkog lečenja, želim da još jednom zahvalim svim dobrim i divnim ljudima, koji su se molili i brinuli za moje zdravlje. Znam da neću moći svima da zahvalim pojedinačno, zato ću pokušati da u narednim danima nađem reči zahvalnosti za sve. Danas želim da se zahvalim Njegovoj Svetosti Patrijarhu Porfiriju, kao i svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, koji su svojim molitvama pomogli meni i umilostivili Gospoda da me vrati među žive", napisao je Dačić na Instagramu.

Ministar je naveo da se ove godine obilježava 60. rođendan.

"Ove godine ne samo da obeležavam 60 godina života, već će 26. juna biti 60 mojih godina u Hristu, 60 godina od mog krštenja u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ajdanovcu kod Prokuplja, što je i moja krsna slava. Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom i prijateljima. Takođe, zahvalio bih se divnim i dobrim ljudima iz drugih verskih zajednica koji su se, takođe, molili i brinuli za moje zdravlje. Neka vam se dobrim sve vratilo!", poručio je Dačić.

Dačić je hospitalizovan 25. februara na Klinici za pulmologiju KCS zbog obostrane upale pluća.

Bio je na respiratoru do 2. marta, a 5. marta je premešten sa intezivne njege na od‌jeljenje.

Dačić je 9. marta otpušten iz bolnice i upućen na kućno liječenje.

On se 21. marta obratio učesnicama skupa SNS u Beogradskoj areni putem video-linka i naveo da s.e nalazi na oporavku na kardiologiji, prenosi Tan‌jug.