Zemljotres u Srbiji, objavljeni detalji

ATV

28.03.2026

10:50

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 08:21 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Vranja, na oko 4.5 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.59 i dužine 21.92.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

