Zemljotres u Srbiji, objavljeni detalji

Autor:ATV
28.03.2026
10:50
Komentari:0
Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 08:21 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Vranja, na oko 4.5 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.59 i dužine 21.92.
Pogledajte situaciju u Prijedoru: Zaplavljene stotine objekata
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Srbija
15 h0
Srbija
16 h0
Srbija
18 h0
Srbija
19 h0
