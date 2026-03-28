Tijelo žene pronađeno u kanalu

Autor:ATV
28.03.2026
14:04
Komentari:0
Tijelo starije ženske osobe izvučeno je danas iz kanala Dunav-Tisa-Dunav, a okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog događaja za sada nisu poznate.
Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, uključujući i specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, koji su učestvovali u izvlačenju tijela iz vode.
Kako piše "193ns_rs", policija je obezbijedila područje, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđeni identitet nastradale žene, kao i uzrok i vrijeme smrti.
