У дворишту средње школе у Мостару изгорјело шест аутомобила

30.03.2026 08:16

Изгорјели аутомобили у Мостару
Фото: PVJ Mostar - Vatrogasci/Facebook

У дворишту Средње економске школе у мостарском насељу Конак изгорјело је шест аутомобила.

Пожар су угасили припадници Професионалне ватрогасне јединице (ПВЈ) Мостар с два ватрогасна возила.

илу-беба-13032026

Друштво

У Српској рођено 20 беба

За сада нема званичних информација о узроку избијања пожара, а када је ријеч о материјалној штети - на фотографијама се може видјети да су возила у потпуности уништена.

Увиђај обављају полицијске екипе након чега ће бити познато више информација.

