Strašna scena u Formuli 1: Izletio sa staze pri 308 km/h

Autor:ATV
29.03.2026
16:55
Komentari:0
Britanski vozač Formule 1, Oliver Birman iz ekipe Has, doživio je težak sudar tokom jutrošnje Velike nagrade Japana, izletjevši sa staze pri brzini od 308 km/h.
Birmanov bolid udario je u ogradu silom od 50G u krivini Spun, nakon što se približio Kolapintovom vozilu, uz značajnu razliku u brzini između bolida.
Pokušavajući skrenuti lijevo kako bi izbjegao sudar, izletio je na travu, izgubio kontrolu i udario u ogradu.
Vozač je uspio izaći iz bolida šepajući, bez slomljenih kostiju, ali je zadobio kontuziju desnog koljena.
"Imao je ogromnu brzinu približavanja bolidu ispred sebe pa je morao preduzeti mjere izbjegavanja, izvrtio se na travi i udario u ogradu. Zastrašujuće", rekao je šef tima Has, Ajao Komacu za "Skaj Sports" TV.
Takve razlike u brzini na stazi povezane su s novom erom motora, promjenama propisa i potrebom vozača da upravljaju većom snagom bolida.
Lider udruženja vozača Formule 1, Karlos Sajnc istakao je da su se vozači bojali ovakvih nesreća i pozvao Međunarodnu automobilsku federaciju (FIA) na intervenciju.
Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
