Logo
Large banner

Strašna scena u Formuli 1: Izletio sa staze pri 308 km/h

Autor:

ATV

29.03.2026

16:55

Komentari:

0
Несрећа у Формули 1, Оливер Бирман излетио са стазе
Foto: Screenshot / X

Britanski vozač Formule 1, Oliver Birman iz ekipe Has, doživio je težak sudar tokom jutrošnje Velike nagrade Japana, izletjevši sa staze pri brzini od 308 km/h.

Birmanov bolid udario je u ogradu silom od 50G u krivini Spun, nakon što se približio Kolapintovom vozilu, uz značajnu razliku u brzini između bolida.

Туча на рукометној утакмици

Ostali sportovi

Opšta tuča na utakmici, uključili se policija i tužilaštvo

Pokušavajući skrenuti lijevo kako bi izbjegao sudar, izletio je na travu, izgubio kontrolu i udario u ogradu.

Vozač je uspio izaći iz bolida šepajući, bez slomljenih kostiju, ali je zadobio kontuziju desnog koljena.

Аца Лукас

Scena

Policija privela Acu Lukasa

"Imao je ogromnu brzinu približavanja bolidu ispred sebe pa je morao preduzeti mjere izbjegavanja, izvrtio se na travi i udario u ogradu. Zastrašujuće", rekao je šef tima Has, Ajao Komacu za "Skaj Sports" TV.

Takve razlike u brzini na stazi povezane su s novom erom motora, promjenama propisa i potrebom vozača da upravljaju većom snagom bolida.

бранко бабић

Srbija

Oglasio se biznismen Branko Babić nakon jezive nesreće

Lider udruženja vozača Formule 1, Karlos Sajnc istakao je da su se vozači bojali ovakvih nesreća i pozvao Međunarodnu automobilsku federaciju (FIA) na intervenciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

formula 1

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Снијег цеста аутомобили паркинг

Auto-moto

Da li so sa puteva šteti automobilima?

2 d

0
Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Auto-moto

Kada zaista kamere bilježe prekršaje i koliki im je domet

2 d

0
На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

Auto-moto

Na koju osovinu idu bolje gume? Ovo je savjet stručnjaka

2 d

0
Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

Auto-moto

Probušena guma: Da li se više isplati krpljenje ili kupovina nove?

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

57

Vojska dobila naređenje - širi se rat

19

44

Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzom putu

19

40

Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

19

31

Mladi između diplome i zaposlenja

19

27

Sve češći povratak penzionera na tržište rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner