Probušena guma: Da li se više isplati krpljenje ili kupovina nove?

Malo šta može toliko da pokvari dan vozaču kao probušena guma. Osim što gubite vrijeme i živce, ovaj problem često donosi i neplaniran trošak. Ipak, probušen pneumatik ne znači uvijek da morate odmah kupiti nov.

Stručnjaci iz organizacije DEKRA tvrde da se na gumama može popraviti mnogo toga, pod uslovom da se reaguje pravilno i na vrijeme.

Mali kvar ne mora da znači zamjenu cijele gume. Ako je krpljenje gume urađeno stručno, ona se često može bezbjedno koristiti još dugo. Takođe, razbijen je i čest mit da se mogu popravljati samo gume namijenjene manjim brzinama. Mogućnost popravke zavisi isključivo od stepena oštećenja i opšteg stanja u kojem se guma nalazi, a ne od njenog brzinskog indeksa.

Zašto ne smijete voziti ni metar sa ispumpanom gumom

Najveći izazov nije sama popravka, već procjena da li je ona uopšte moguća. Da bi vulkanizer donio pravu odluku, guma se obavezno mora skinuti sa felne. Tek tada stručnjak može da pregleda unutrašnjost i utvrdi da li je bočni zid gume pretrpeo trajna oštećenja koja bi vožnju učinila opasnom.

Svijet Stali vozovi i autobusi u Njemačkoj

Najveća greška koju vozači prave jeste nastavak vožnje sa probušenom gumom. Čak i veoma kratke relacije sa niskim pritiskom mogu nepovratno uništiti strukturu pneumatika. Ako vozite "na felni", unutrašnji slojevi gume se pregrevaju i pucaju, nakon čega popravka više nije opcija. Jedino rješenje u tom slučaju je kupovina nove gume, što je znatno skuplja investicija.

Zamka koju krije sprej za krpljenje guma

Iako djeluje kao spas u nevolji, tečnost za zaptivanje guma (sprej) može biti mač sa dvije oštrice. Ako upotrebite ovo sredstvo da biste privremeno zatvorili rupu iznutra, kasnije više nećete moći trajno da popravite tu gumu kod vulkanizera. Hemikalije iz spreja onemogućavaju pravilno lepljenje fleke, pa ćete gumu morati da zamijenite novom.

Najbolje rješenje kod pucanja je da odmah zaustavite vozilo i montirate rezervni točak. Na taj način čuvate oštećenu gumu i ostavljate mogućnost da je majstor kasnije zakrpi za mali iznos. Ne pokušavajte sami da popravljate gumu setovima za prvu pomoć ako planirate dugu vožnju autoputem, jer to zahtijeva stručno znanje i posebnu tehničku opremu.

