Prodaje se poseban Golf kec: Svega 36 kilometara na satu

25.03.2026
Prvi Golf proizveden je 29. marta 1974. Za razliku od Bube, Golf je bio opremljen vodom hlađenim četvorocilindričnim motorom, samonosećom karoserijom, pogonom na prednje točkove, a dizajnirao ga je Giugiaro.
Godine 1978. Golf je dobio blagi redizajn. Umjesto čeličnih branika, ugrađeni su plastični branici i napravljene su neke manje prepravke.
Primjerak koji se ovdje nudi nastao je u tvornici u Briselu (tvornicu je naslijedio Audi, a zatvorena je prije nekoliko godina).
Vjerovatno je riječ o posljednjem proizvedenom Golfu 1 u tvornici u Briselu 1983. godine. Riječ je o verziji s 5 vrata u Dajmond Silver Metalik boji i opremljen je, između ostalog, aluminijskim felnama s “ekstra širokim” Gudjier gumama.
Nema radija ni naslona za glavu. Motor od 1500 kubika sa 70 konjskih snaga nema puno problema s Golfom koji ima masu od samo 800 kilograma.
Ovaj Golf ima belgijsku registarsku dozvolu, originalne dijelove i samo 36 kilometara na satu te je u besprijekornom stanju.
Automobil ide na aukciju, a prodavac je strastveni kolekcionar posebnih automobila. Kako bi napravio mjesta za nove primjerke, želi prodati Golf, uz pomoć aukcijske platforme "Kolektabls".
Kupac treba uzeti u obzir da je vozilo duže vrijeme stajalo, što znači da se moraju obaviti radovi kako bi se automobil ponovno doveo u vozno stanje.
Golf se isporučuje s belgijskom potvrdom o registraciji. U prvom krugu aukcije cijena je bila 25.500 evra i nije bilo zainteresovanih. Sad ćemo vidjeti hoće li se cijena spuštati.
