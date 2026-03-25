Prodaje se poseban Golf kec: Svega 36 kilometara na satu

ATV

25.03.2026

14:57

Посебан Голф на аукцији
Foto: The Collectables

Prvi Golf proizveden je 29. marta 1974. Za razliku od Bube, Golf je bio opremljen vodom hlađenim četvorocilindričnim motorom, samonosećom karoserijom, pogonom na prednje točkove, a dizajnirao ga je Giugiaro.

Godine 1978. Golf je dobio blagi redizajn. Umjesto čeličnih branika, ugrađeni su plastični branici i napravljene su neke manje prepravke.

Primjerak koji se ovdje nudi nastao je u tvornici u Briselu (tvornicu je naslijedio Audi, a zatvorena je prije nekoliko godina).

Vjerovatno je riječ o posljednjem proizvedenom Golfu 1 u tvornici u Briselu 1983. godine. Riječ je o verziji s 5 vrata u Dajmond Silver Metalik boji i opremljen je, između ostalog, aluminijskim felnama s “ekstra širokim” Gudjier gumama.

Nema radija ni naslona za glavu. Motor od 1500 kubika sa 70 konjskih snaga nema puno problema s Golfom koji ima masu od samo 800 kilograma.

Ovaj Golf ima belgijsku registarsku dozvolu, originalne dijelove i samo 36 kilometara na satu te je u besprijekornom stanju.

Automobil ide na aukciju, a prodavac je strastveni kolekcionar posebnih automobila. Kako bi napravio mjesta za nove primjerke, želi prodati Golf, uz pomoć aukcijske platforme "Kolektabls".

Kupac treba uzeti u obzir da je vozilo duže vrijeme stajalo, što znači da se moraju obaviti radovi kako bi se automobil ponovno doveo u vozno stanje.

Golf se isporučuje s belgijskom potvrdom o registraciji. U prvom krugu aukcije cijena je bila 25.500 evra i nije bilo zainteresovanih. Sad ćemo vidjeti hoće li se cijena spuštati.

(Revija HAK)

