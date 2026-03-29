Огласио се бизнисмен Бранко Бабић након језиве несреће

Аутор:АТВ
29.03.2026
16:35
Бизнисмен Бранко Бабић, који је синоћ повријеђен у саобраћајној несрећи на ауто-путу, огласио се на Инстаграму.
Он је поручио:
"Пустише ме из болнице. Каже доктор, иди кући, и мируј... Ево ја сам се вратио кући, у Смедеревску Паланку, а за ово мировање… ј*бига", рекао је он у снимку који је објавио на Инстаграму.
Српски бизнисмен Бранко Бабић, познатији и као “краљ обрва”, доживио је синоћ тешку саобраћајну несрећу на ауто-путу усљед неповољних временских услова.
Стравичан удес догодио се на Бегаљичком брду, у смјеру ка Београду, када је возило у којем се налазио излетјело са пута и закуцало се у заштитну ограду, док су сви детаљи доспјели до јавности.
Аутомобил марке “Мерцедес” у ком се возио потпуно је уништен.
Према незваничним информацијама са терена, Бабић је у тренутку незгоде био на мјесту сувозача и задобио је озбиљне повреде, али је након стравичног ударца, срећом, остао у свјесном стању, преноси "Курир".
