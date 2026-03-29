Logo
Large banner

Огласио се бизнисмен Бранко Бабић након језиве несреће

Аутор:

АТВ

29.03.2026

16:35

Коментари:

0
Бизнисмен Бранко Бабић, који је синоћ повријеђен у саобраћајној несрећи на ауто-путу, огласио се на Инстаграму.

Он је поручио:

"Пустише ме из болнице. Каже доктор, иди кући, и мируј... Ево ја сам се вратио кући, у Смедеревску Паланку, а за ово мировање… ј*бига", рекао је он у снимку који је објавио на Инстаграму.

Детаљи саобраћајне несреће Бранка Бабића

Српски бизнисмен Бранко Бабић, познатији и као “краљ обрва”, доживио је синоћ тешку саобраћајну несрећу на ауто-путу усљед неповољних временских услова.







Стравичан удес догодио се на Бегаљичком брду, у смјеру ка Београду, када је возило у којем се налазио излетјело са пута и закуцало се у заштитну ограду, док су сви детаљи доспјели до јавности.

Аутомобил марке “Мерцедес” у ком се возио потпуно је уништен.

Према незваничним информацијама са терена, Бабић је у тренутку незгоде био на мјесту сувозача и задобио је озбиљне повреде, али је након стравичног ударца, срећом, остао у свјесном стању, преноси "Курир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Бабић повријеђен

Бранко Бабић

Бранко Бабић удес

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner