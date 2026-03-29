Прва фотографија Бранка Бабића из болнице

АТВ

29.03.2026

13:53

Прва фотографија Бранка Бабића из болнице
Фото: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Бизнисмен Бранко Бабић, који је синоћ доживео тешку саобраћајну несрећу на ауто-путу, објавио је фотографију из болничког кревета.

На слици коју је подијелио га видимо како лежи у болници у Београду, док око врата носи крагну.

Бранко Бабић у болници
Бранко Бабић у болници

Детаљи саобраћајне несреће: Како је дошло до удеса?

Српски бизнисмен Бранко Бабић, познатији и као "краљ обрва", доживио је синоћ тешку саобраћајну несрећу на ауто-путу усљед неповољних временских услова.

Стравичан удес догодио се на Бегаљичком брду, у смјеру ка Београду, када је возило у којем се налазио излетјело са пута и закуцало се у заштитну ограду, док су сви детаљи доспјели до јавности.

Аутомобил марке "Мерцедес" у ком се возио потпуно је уништен, што можете видјети и на језивим снимцима са мјеста несреће.

Стање Бранка Бабића: Тешке повреде, али свјестан

Према незваничним информацијама са терена, Бабић је у тренутку незгоде био на мјесту сувозача и задобио је озбиљне повреде, али је након стравичног ударца, срећом, остао у свјесном стању, преноси Курир.

