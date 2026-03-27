Da li so sa puteva šteti automobilima?

27.03.2026

18:15

Снијег цеста аутомобили паркинг
Zimsko održavanje puteva bez soli teško je zamisliti jer upravo ona pomaže vozačima da sigurnije prođu kroz snijeg, led i poledicu. Ali ono što pomaže na cesti, s vremenom može ozbiljno naštetiti automobilu.

S dolaskom toplijeg vremena i krajem zimskih uslova vožnje pravo je vrijeme da se s automobila temeljno uklone prljavština, ostaci soli i vlaga koji su se mjesecima nakupljali na limu i podvozju. Ako vozilo tokom zime nije redovno prano, sada je još važnije obaviti detaljno pranje.

So na saobraćajnicama ubrzava razvoj hrđe i korozije, naročito na podvozju, ali i na vratima, pragovima, poklopcu motora te drugim dijelovima koji su stalno izloženi vodi, blatu i sitnim česticama s kolovoza. Problem nastaje zato što so ne ostaje samo na cesti - tokom vožnje podiže se prema gore, zadržava se na ivicama točkova, u podvozju, na donjim dijelovima karoserije i u spojevima lima.

Kada se pomiješa s vlagom, takav sloj postaje izrazito agresivan za metalne površine. Posljedica mogu biti hrđa, promjena boje, oštećenje laka i postepeno propadanje pojedinih dijelova automobila.

Zato stručnjaci savjetuju redovno pranje vozila tokom zime, naročito nakon obilnijeg snijega, a posebnu pažnju treba posvetiti pranju podvozja. Ako to niste radili tokom hladnijih mjeseci, sada je trenutak za temeljno čišćenje.

Na automobilu postoji nekoliko znakova koji mogu upućivati na to da je so već počela ostavljati posljedice. Među prvim signalima su promjene boje i blijeđenje laka, posebno na donjim dijelovima karoserije, oko blatobrana i iza točkova. Rani znakovi često izgledaju poput svijetlih, kredastih mrlja ili neujednačenog gubitka sjaja. Treba obratiti pažnju i na sitne smeđe ili narandžaste tačkice, naročito uz ivice vrata, na spojevima lima i na podvozju. Upravo su to često prvi tragovi hrđe, koja se može razviti vrlo brzo ako se ne reaguje na vrijeme.

Dodatni znak upozorenja mogu biti zamućeni ili izjedeni hromirani i metalni dijelovi, poput branika, završetaka auspuha ili ukrasnih letvica. Kada metal izgubi glatkoću i sjaj, to je često znak da je korozija već počela.

Problem može postati još ozbiljniji kada se so probije ispod sloja boje. Tada se mogu pojaviti mjehurići, ljuštenje i odvajanje laka, naročito na mjestima koja su već bila izložena sitnim udarcima kamenčića.

Nakon pranja dobro je rukom preći preko donjih dijelova karoserije. Ako površina ostane hrapava i zrnasta, moguće je da su se ostaci soli već zadržali u zaštitnom sloju laka.

Nisu ugroženi samo metalni dijelovi. So može isušiti i gumene brtve na vratima i prozorima, zbog čega s vremenom mogu popucati i povećati rizik od propuštanja vode i dodatnih oštećenja unutrašnjosti vozila.

Stručnjaci savjetuju da se automobil zimi pere onda kada su temperature iznad nula, a idealno kada su još i nešto više. Najsigurnije je vozilo prati sredinom dana, kada su sunce i temperatura najpovoljniji, i to po suvom vremenu kako bi se automobil nakon pranja mogao potpuno osušiti prije novog pada temperature.

Drugim riječima, so možda pomaže da put bude sigurniji, ali za automobil može predstavljati dugoročan problem. Upravo zato redovno pranje, naročito podvozja, može biti jedna od najvažnijih stvari koje ćete učiniti za dugovječnost vozila, prenosi "Tportal".

