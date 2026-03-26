Na koju osovinu idu bolje gume? Ovo je savjet stručnjaka

Prilikom sezonske zamjene točkova mnogi se vozači suočavaju s istom dilemom - na koju osovinu montirati gume s dubljim profilom?

Iako se odgovor može činiti jednostavnim, stručnjaci upozoravaju da treba uzeti u obzir nekoliko faktora kako bi se osigurala maksimalna sigurnost u vožnji.

Bolje gume naprijed ili nazad?

Većina automobila na našim putevima ima pogon na prednje točkova, što znači da se snaga motora prenosi isključivo preko prednje osovine.

Uz to, prednje kočnice podnose veći dio sile kočenja jer se težina vozila pri zaustavljanju prebacuje prema naprijed. Zbog toga se prednje gume troše osjetno brže od zadnjih.

Osnovno pravilo je da gume s dubljim profilom uvijek treba montirati na zadnju osovinu.

Razlog je jednostavan: zadnja osovina ključna je za stabilnost vozila i održavanje pravca. Ako su zadnje gume istrošene, naročito na mokroj cesti, automobil postaje nestabilan i sklon zanošenju, a značajno raste i opasnost od akvaplaninga.

Ključ je u redovnoj rotaciji

Ipak, ako na automobilu s prednjim pogonom uvijek stavljate lošije gume naprijed, a bolje nazad, razlika u dubini profila između osovina s vremenom će se samo povećavati.

Velika razlika u istrošenosti guma takođe može narušiti stabilnost vozila. Zato je najbolje rješenje redovna rotacija točkova između osovina kako bi se postiglo ravnomjerno trošenje.

Preporučuje se rotirati točkove svakih 15.000 kilometara ili prilikom svake sezonske izmjene. Ovo pravilo vrijedi i za vozače koji koriste cjelogodišnje gume - oni bi trebali zamijeniti položaj guma barem jednom godišnje. Isto se odnosi i na vozila sa zadnjim pogonom, gd‌je se gume na pogonskoj osovini brže troše.

Važno je napomenuti da se gume rotiraju isključivo između prednje i zadnje osovine na istoj strani vozila, kako bi profil na jednoj osovini uvijek bio pod‌jednake dubine. Dijagonalna zamjena moguća je samo kod simetričnih guma. Asimetrične gume imaju profile dizajnirane za lijevu ili desnu stranu vozila i na spoljnoj strani obično imaju oznaku "Outside".

Zanimljivosti Pica od 11.000 evra: Evo zbog čega je toliko skupa

Takođe, uvijek treba paziti na smjer rotacije označen strelicom. Pogrešno montirana guma ne može optimalno prianjati, što dovodi do lošijih voznih svojstava i povećanog rizika od akvaplaninga.

Kada je vrijeme za nove gume?

Zakonski minimum za dubinu profila gume iznosi 1,6 milimetara, no to je znatno manje od onoga što se smatra sigurnim. Stručnjaci preporučuju najmanje četiri milimetra profila za zimske gume, odnosno najmanje dva milimetra za ljetne. Ako su vaše gume ispod tih vrijednosti, vrijeme je za zamjenu. Dubinu je najpreciznije izmjeriti posebnim mjeračem.

Osim profila, važan je i podatak o starosti gume, koji se može iščitati iz takozvanog DOT broja na bočnici. Prve dvije cifre označavaju sedmicu, a posljednje dvije godinu proizvodnje. Iako ne postoji strogo pravilo kada je guma prestara, na odluku utiču način korištenja i spoljni uslovi.

Uvijek treba provjeravati postoje li znakovi starenja, poput pukotina ili porozne gume.

Zanimljivo, Auto Bild savjetuje zamjenu najkasnije nakon jedanaest godina, dok ADAC preporučuje da se gume ne koriste duže od šest godina.

