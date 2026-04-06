U Banjaluci počinje “Bili Džin King Kup”: Sara Mikača priželjkuje podršku publike

Andrej Knežević
06.04.2026 10:30

Улаз на Били Џин Кинг Куп
Foto: ATV

U Banjaluci danas počinje tenisko nadmetanje na “Bili Džin King Kupu”.

Deset reprezentacija, druge grupe Evroafričke zone, podijeljeno je u dvije grupe, a plasman u viši rang obezbijediće dvije najbolje selekcije.

Teniska reprezentacija BiH nastupiće u sastavu Sara Mikača, Tea Kovačević, Ema Burgić i Anita Vagner, a u grupi su joj rivali Grčka, Kipar, Austrija i Finska.

“Presrećna sam što je Banjaluka domaćin Bili Džin King Kupa i što igramo na terenima na kojima sam odrasla. U dobroj smo formi i daćemo sve od sebe da, uz pomoć publike, ostvarimo što bolji rezultat. Grupa je teška, ali spremne smo za borbu.” poručila je Sara Mikača

U drugoj grupi nalaze se selekcije Sjeverne Makedonije, Bugarske, Egipta, Maroka i Južne Afrike.

