Izjava Đokovića ponovo viralna nakon pobjede BiH, evo šta je poručio

02.04.2026 08:48

Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија
Foto: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo u fudbalu i pobjeda poslije penala protiv Italije u utorak najbitnija je sportska vijest u regionu ove sedmice.

Selektor Sergej Barbarez i igrači slavili su tokom proteklog dana, a na stadionu Bilino Polje u Zenici slavio je i srpski teniser Novak Đoković, koji je došao da gleda susret.

Gostovanje kod Slavena Bilića

Internetom su kružili snimci, a pojavio se i još jedan zanimljiv, iz emisije "Neuspjeh prvaka" sa Slavenom Bilićem, gd‌je je Đoković gostovao prošle godine.

Tokom tri i po minuta Novak je govorio o tome koliko mu je krivo što postoji razdor na ovim prostorima, iako je istakao da razumije sve i da su ratne godine ostavile trag.

Kada gori, onda smo tu

"Međutim, jednu stvar koju moram da kažem, koja je negativna verovatno za sve nas ovde u regionu i koja nam stvara ogroman problem. to što smo razjedinjeni do momenta kada je kap prelila punu čašu. Kada gori, onda smo tu, ali zašto samo kada gori, čoveče? Što ne bismo mogli da budemo konstruktivniji jedni sa drugima? Čoveče, ne treba da se bijemo u svojoj kući, ako već imamo u svetu bitke koje bijemo, tamo da se dokazujemo", istakao je Đoković, pa nastavio:

"Ovdje valjda treba da budemo, mislim, ja razumem, da ne ulazimo u bolne teme ratova. To su ožiljci, razumijem, svaka strana ima svoju priču i gubitke i to je jako teško. Sport je sfera i grana društva koja šalje tu poruku jedinstva i normalizacije odnosa. I teško je, ne može da se to zaboravi i ne treba ljudi da se pitaju, i da se ubapravi i neki ljudi ne mogu da pređu preko stvari i ja to razumijem i poštujem, ali hajde bar nešto najosnovnije da pokušamo, susjedski što se kaže, da, trgovina".

Dobri odnosi sa susjedima

Novak smatra da sa susjedima treba njegovati dobre odnose iz prostog razloga jer njih ne mijenjaš tek tako:

"Neke stvari da pomognemo jedni drugima, da makar živimo lepše i bolje živote jedni sa drugima, jer Srbiji je Hrvatska prvi komšija i obrnuto. Bosna i Hercegovina, Makedonija, znači, ne može da bude Španija, razumiješ me? U tom smislu mi je taj gorak ukus u ustima i utisak to što smo tako razjedinjeni, toliko, ne znam, našpanovani na neku frekvenciju. I samo radimo kontra sebe, kontra, kontra, kontra... Ne samo između, nego i unutar zemalja. Dosta ima razdora iznutra, u Srbiji, ali ne vjerujem da je drugačije ni negdje drugo, u Hrvatskoj na primjer".

Osvrt na istoriju

Na kraju se dotakao i istorije.

"Opet razumijem, mnogo je ovaj region propatio u posljednjih, ne samo 100 godina, nego i kroz istoriju. Ti kada odeš u istoriju 1000–2000 godina unazad, Osmanlijsko carstvo i ko god je htio da osvaja Evropu morao je da krene odavde. I onda smo mi jako ponosni, ljudi koji žive na ovom području i ja sam ponosan što smo čvrsti, ne damo na sebe, ali eto, samo taj momenat. Mislim da bi svi kolektivno bolje i lagodnije živjeli kada bi samo malo popustili, hajde da bar malo uljepšamo i olakšamo život jedni drugima, ne mora da bude to ne znam ni ja šta", rekao je lani Đoković u ovoj emisiji, prenosi Telegraf.

