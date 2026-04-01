Radnica otkrila šta je Đoković jeo u Sarajevu: Nećete vjerovati

01.04.2026 14:57

Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија
Foto: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Posjeta najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića Bosni i Hercegovini jedna je od glavnih tema u medijima u BiH i Srbiji.

Nole je bodrio "Zmajeve" u Zenici protiv Italije u finalu baraža i donio im je sreću, pa ćemo Bosnu gledati na Mundijalu.

Ђоковић посјетио сарајевску ћевабџиницу

Iznenađenje: Đoković se pojavio u ćevabdžinici u BiH

Novak je tokom posjete u BiH obišao mnoga mjesta, od čuvenih piramida u Visokom, pa do Sarajeva, gdje je imao ručak sa čelnicima UEFA i Fudbalskog saveza BiH, a iznenadio je sve posjetom čuvenoj sarajevskoj ćevabdžinici Željo.

Već na ručku sa čelnicima UEFA i FS BiH, mnogi su se iznenadili kada su vidjeli tanjir ispred njega, gdje je bilo mesa.

Zatim je i posjeta ćevabdžinici Željo dodatno podstakla glasine da Novak ponovo jede meso, nakon što već godinama jede isključivo hranu baziranu na biljkama.

Međutim, jedna radnica ćevabdžinice Željo, sada je izgleda otklonila sve sumnje.

Ona je u razgovoru za "Sportisimo" otkrila da je Đoković jeo ćevape i da je uživao u njima.

"Bio je kod nas toliko da sačeka da mu se spreme ćevapi. Dok je jeo, sve vrijeme se slikao sa gostima našeg restorana. Sačekao je kao sav normalan svijet da mu se pripreme ćevapi i jeo. Uživao je", rekla je radnica ćevabdžinice Željo, a čitavu njenu izjavu i detaljnije o ovoj Novakovoj posjeti pročitajte na "Sportisimu".

