Medvedev razbio reket kao nikad do sad, bacio ga u kantu pa izgubio 6:0, 6:0

08.04.2026 14:51

Данил Медведев прилази канти за смеће док у руци носи поломљен рекет на мечу Мастерса у Монте Карлу, 8. априла 2026. године.
Ruski teniser Danil Medvedev je izgubio nestvarnim rezultatom 6:0, 6:0 u drugom kolu Mastersa u Monte Karlu, a meč protiv Matea Beretinija je obilježio veliki izljev frustracije jednog od najboljih tenisera svijeta.

Beretini je deklasirao desetog igrača svijeta za samo 49 minuta, a Medvedev je prvi put u karijeri izgubio meč na ATP Turu bez osvojenog gema.

Medvedev je bio nervozan tokom čitavog meča, a njegova frustracija je kulminirala nakon što je izgubio osmi gem zaredom, pri rezultatu 6:0 i 2:0 za Beretinija, 90. tenisera na ATP listi.

Rus je tada slomio reket i to se svojski potrudio jer ga je udarao o zemlju šest puta te ga je na kraju bacio u kantu za smeće.

Ovom pobjedom Beretini se plasirao u osminu finala turnira, i to bez ijednog izgubljenog gema.

Italijan je u prvom kolu igrao protiv Roberta Batiste Aguta, koji mu je predao meč zbog povrede pri vodstvu Beretinija od 4:0 u prvom setu. Pobjeda protiv Medvedeva prva mu je pobjeda protiv igrača iz svjetskih top 10 ove godine.

