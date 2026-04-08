Medvedev razbio reket kao nikad do sad, bacio ga u kantu pa izgubio 6:0, 6:0

Ruski teniser Danil Medvedev je izgubio nestvarnim rezultatom 6:0, 6:0 u drugom kolu Mastersa u Monte Karlu, a meč protiv Matea Beretinija je obilježio veliki izljev frustracije jednog od najboljih tenisera svijeta.
Beretini je deklasirao desetog igrača svijeta za samo 49 minuta, a Medvedev je prvi put u karijeri izgubio meč na ATP Turu bez osvojenog gema.
Medvedev je bio nervozan tokom čitavog meča, a njegova frustracija je kulminirala nakon što je izgubio osmi gem zaredom, pri rezultatu 6:0 i 2:0 za Beretinija, 90. tenisera na ATP listi.
Rus je tada slomio reket i to se svojski potrudio jer ga je udarao o zemlju šest puta te ga je na kraju bacio u kantu za smeće.
Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭— TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026
Clayvedev is back!
Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a
Ovom pobjedom Beretini se plasirao u osminu finala turnira, i to bez ijednog izgubljenog gema.
Italijan je u prvom kolu igrao protiv Roberta Batiste Aguta, koji mu je predao meč zbog povrede pri vodstvu Beretinija od 4:0 u prvom setu. Pobjeda protiv Medvedeva prva mu je pobjeda protiv igrača iz svjetskih top 10 ove godine.
Košarka
4 h0
Tenis
2 d0
Tenis
5 d0
Tenis
6 d0
Tenis
2 d0
Tenis
5 d0
Tenis
6 d0
Tenis
6 d4
