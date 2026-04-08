Tea Kovačević briljirala u Indiji, pa se priključila reprezentaciji

08.04.2026 21:01

Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић
Od prošle godine dio teniske reprezentacije BiH je i mlada Tea Kovačević.

Iako ima samo 15 godina Tea se već dokazuje i na seniorskim turnirima. Ravno na terene u parku Mladen Stojanović stigla je iz Indije, gdje je igrala svoje prvo seniorsko finale nekog turnira. Polufinalni duel od skoro četiri sata ostavio je traga da Tea u finalu ne pokaže najbolje od sebe, ali je ipak, dodaje, presrećna što je sama sebi dolazila da je zrela za iskorak više.

Prvog dana Bili Džin King Kupa BiH je poražena od Grčke, reprezentacije koja je glavni favorit za plasman u viši rang. Tea se nada da na domaćem terenu uz podršku publike do kraja mogu da iznenade.

Za Teu odmora nema. Naredni izazov za ovu mladu teniserku je turnir u Slovačkoj sljedeće sedmice, a sve sa glavnim ciljem. Da skupi što više bodova i domogne se kvalifikacija za juniorski Rolan Garos.

