Alkaraz učinio ono što nisu uspjeli Đoković, Federer i Nadal

Sjajni španski teniser Karlos Alkaraz ostvario je pobjedu protiv Aleksandera Bublika rezultatom 2:0, po 6:3 i 6:0 u setovima, te se plasirao u polufinale Mastersa u Monte Karlu.

Sjajni Španac postao je tek treći teniser u istoriji koji je stigao do 300 pobjeda u karijeri prije 23. godine.

To su prije njega uspjeli samo Rod Lejver i Džimi Konors, koji je taj podvig ostvario djelimično u Open eri.

Alkaraz će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Valentana Vašeroa iz Monaka i Aleksa de Minora iz Australije.