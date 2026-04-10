Posljedice mogu biti ozbiljne: Evo šta se dešava sa tijelom kada ne spavamo

10.04.2026 18:12

Foto: cottonbro studio/Pexels

Jedna neprospavana noć dovoljna je da poremeti koncentraciju, raspoloženje i sposobnost donošenja odluka, pretvarajući i najjednostavnije zadatke u izazov. U stvari, istraživanja pokazuju da nedostatak sna može imati efekat sličan konzumaciji alkohola kada je riječ o kognitivnim sposobnostima.

Ali prava priča počinje kada se budnost produži. Već nakon 24 sata bez sna, tijelo ulazi u stanje vidljivog disbalansa - fokus slabi, refleksi usporavaju, a razmišljanje postaje konfuzno. Kako sati prolaze, efekti postaju sve intenzivniji i ozbiljniji, zahvatajući gotovo svaki sistem u organizmu.

Oko 36. sata, javlja se neodoljiva potreba za snom. Tijelo pokušava da se „isključi“ kroz kratke, nekontrolisane epizode poznate kao microsleep - trenuci kada mozak doslovno na par sekundi prestaje da registruje stvarnost. Upravo tada svakodnevne aktivnosti, poput vožnje ili rada, postaju rizične.

Nakon 48 sati, organizam ulazi u ozbiljan metabolički stres. Hormoni su u haosu, nivo šećera u krvi počinje da liči na predijabetično stanje, a raspoloženje oscilira između neobjašnjive euforije i naglog pada energije. Realnost postaje „klizava“, a sposobnost procjene situacija sve slabija.

Kada se pređe granica od 72 sata bez sna, posledice postaju dramatične. Pojavljuju se kompleksne halucinacije, paranoične misli i osjećaj odvojenosti od sopstvenog tijela. Mozak, lišen odmora, počinje da briše granicu između sna i jave, dok tijelo gubi sposobnost normalnog funkcionisanja.

Razlog za ove pojave krije se u poremećaju neurotransmitera poput dopamina, koji igra ključnu ulogu u raspoloženju, pamćenju i obradi informacija. Bez sna, mozak ulazi u stanje preopterećenja, pokušavajući da nadoknadi izgubljeni REM ciklus - često kroz halucinacije i mentalnu dezorijentaciju.

Dugoročno, hroničan nedostatak sna povezan je sa ozbiljnim zdravstvenim problemima: povišenim krvnim pritiskom, bolestima srca, dijabetesom tipa 2, poremećajima metabolizma i oslabljenim imunitetom. U ekstremnim slučajevima, kao kod rijetkog poremećaja Fatal Familial Insomnia, potpuni gubitak sna vodi ka nepovratnom propadanju organizma.

Važno je razumeti - tijelo ne „puca“ odjednom. Ono se postepeno raspada, gubeći sposobnost da reguliše osnovne funkcije: temperaturu, hormone, imunitet, pa čak i srčani ritam.

Još jedna zabluda koju mnogi neguju jeste da se manjak sna može „nadoknaditi“ vikendom. Istina je daleko kompleksnija. Posljedice nesanice mogu trajati danima, pa i nedjeljama - koncentracija ostaje narušena, raspoloženje nestabilno, a tijelo u stanju disbalansa. Jedna ili dvije duže noći sna jednostavno nisu dovoljne da resetuju organizam.

U suštini, san nije luksuz - on je osnovna potreba. Bez njega, tijelo i um ne funkcionišu, već preživljavaju. A razlika između ta dva stanja, kako se pokazuje, može biti mnogo veća nego što se na prvi pogled čini.

(Ženski magazi

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

