Muslimanka se udala za Srbina, roditelji poludjeli: Šok obrt nakon decenije

Svima je poznato da ljubav ne poznaje granice, ali mnoge veze ipak ne opstanu zbog vjerskih razlika. Ipak, postoje i izuzeci - priče koje dokazuju da iskrena emocija može da pobijedi sve prepreke.

Jedna takva priča godinama kruži društvenim mrežama i dirnula je mnoge.

Riječ je o ispovijesti jedne muslimanke koja je otvoreno progovorila o svom braku sa Srbinom i svim izazovima kroz koje su zajedno prošli, piše "Kurir".

Njenu priču prenosimo u cjelosti:

"Muslimanka sam i udala sam se za Srbina. Za mene vjerske razlike ne znače ništa – po mom mišljenju, to su velike gluposti", započinje žena svoju ispovijest i nastavlja:

"Moji roditelji nikada nisu prihvatili moju odluku. Godinama nisu željeli ni da razgovaraju sa mnom. Danas imamo neku komunikaciju, ali za njih je moj muž i dalje 'onaj druge vjere'. On ih, uprkos svemu, poštuje i nikada nije rekao ništa loše o njima".

Zatim dodaje da su njeni roditelji čak pokušali da iskoriste njenog supruga.

"Moj muž je za mene najbolji na svijetu – lijep, pažljiv, obrazovan i uspješan. Trenutno je profesor na fakultetu. Ovog ljeta me je majka pozvala da pita može li moj muž pomoći kćerki jedne rođake da dobije posao u firmi čijeg direktora poznaje. Iako mi je to majka, taj njen potez me je zgrozio. Kada sam mu rekla, on je samo odgovorio da će mu biti zadovoljstvo da pomogne svojoj tašti. Ali ja sam poslije nekoliko dana majci rekla da ne može da pomogne", ispričala je.

Na kraju je objasnila i zašto je donijela takvu odluku.

"Kada ga ni poslije deset godina braka, u kojem me čini srećnom svakog dana, ne mogu nazvati zetom, onda nemaju pravo ni da traže pomoć od 'onog druge vjere', kako ga zovu", zaključila je.

Ova ispovijest pokazuje da prava ljubav ne poznaje granice – ni vjerske, ni bilo koje druge. Kada su emocije iskrene i kada postoji uzajamno poštovanje, nijedna prepreka nije nepremostiva. Ljudi često zaboravljaju da vjera, porijeklo ili tradicija ne određuju vrijednost čovjeka – već njegovo srce i djela.

U ovom slučaju, ljubav je pobijedila predrasude, ali je i pokazala koliko je teško promijeniti ustaljene stavove onih koji ne žele da vide dalje od razlika.