Muškarac ostalo bez 125.000 evra zbog internet prevare

ATV
10.04.2026 21:17

Sedamdesetosmogodišnji muškarac iz Zagorja postao je žrtva internet prevare nakon što je izgubio čak 125.000 evra ulažući u lažne kriptovalute.

Kako je saopšteno iz policije, muškarac je putem društvenih mreža stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao broker i nudila ulaganje u kriptovalute uz navodno visoku zaradu.

Dragana Mirkovic

Scena

Dragana Mirković pokazala kako izgleda Veliki petak u njenom domu: Jedan detalj svima privukao pažnju

Prema uputama prevaranta, u više navrata je uplaćivao novac, a ubrzo mu je prikazana i lažna dobit, što ga je dodatno uvjerilo da nastavi s ulaganjima.

Međutim, naknadnim uvidom u svoj račun shvatio je da novac nije zarađen, već da su sredstva zapravo prebacivana s njegovog vlastitog računa.

Slučaj je prijavljen policiji, a u toku je kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije počinilaca i podnošenja krivične prijave.

Опроштај навијача од Вујошевића

Košarka

Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

Iz Policijske uprave upozoravaju građane da budu oprezni i da ne dijele lične i bankovne podatke s nepoznatim osobama, kao i da ne instaliraju aplikacije prema sumnjivim uputama.

Ova prevara još jednom pokazuje koliko su ovakve onlajn šeme opasne, posebno za starije osobe koje su česta meta prevaranata.

(Crna-Hronika)

Pročitajte više

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Košarka

Mamu ti: Emotivan oproštaj od Duška Vujoševića

1 h

0
Џакузи у хотелу.

Svijet

Dječak (12) stradao u džakuziju hotela: Jedan pokret bio koban

1 h

0
Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Srbija

Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

1 h

0
Србија поново зове Светислава Пешића

Košarka

Srbija ponovo zove Svetislava Pešića

1 h

0

Više iz rubrike

Зоран Стевановић изабран за предсједника Парламента Словеније

Region

Zoran Stevanović novi predsjednik Parlamenta Slovenije

3 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Srbi osuđeni za uvredu: Upozoravali na veličanje Jure Francetića

3 h

1
Lisice zatvor pritvor

Region

Ruskinja uhapšena u Budvi po Interpolovoj potjernici: Prijeti joj deset godina robije

4 h

0
Градина

Region

Gulić: NDH će ostati zapamćena samo po genocidu

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

36

Poraz Partizana u meču koji je bio u znaku Bujoševića

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

