Muškarac ostalo bez 125.000 evra zbog internet prevare

Sedamdesetosmogodišnji muškarac iz Zagorja postao je žrtva internet prevare nakon što je izgubio čak 125.000 evra ulažući u lažne kriptovalute.
Kako je saopšteno iz policije, muškarac je putem društvenih mreža stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao broker i nudila ulaganje u kriptovalute uz navodno visoku zaradu.
Scena
Dragana Mirković pokazala kako izgleda Veliki petak u njenom domu: Jedan detalj svima privukao pažnju
Prema uputama prevaranta, u više navrata je uplaćivao novac, a ubrzo mu je prikazana i lažna dobit, što ga je dodatno uvjerilo da nastavi s ulaganjima.
Međutim, naknadnim uvidom u svoj račun shvatio je da novac nije zarađen, već da su sredstva zapravo prebacivana s njegovog vlastitog računa.
Slučaj je prijavljen policiji, a u toku je kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije počinilaca i podnošenja krivične prijave.
Košarka
Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris
Iz Policijske uprave upozoravaju građane da budu oprezni i da ne dijele lične i bankovne podatke s nepoznatim osobama, kao i da ne instaliraju aplikacije prema sumnjivim uputama.
Ova prevara još jednom pokazuje koliko su ovakve onlajn šeme opasne, posebno za starije osobe koje su česta meta prevaranata.
