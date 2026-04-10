Muškarac ostalo bez 125.000 evra zbog internet prevare

Sedamdesetosmogodišnji muškarac iz Zagorja postao je žrtva internet prevare nakon što je izgubio čak 125.000 evra ulažući u lažne kriptovalute.

Kako je saopšteno iz policije, muškarac je putem društvenih mreža stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao broker i nudila ulaganje u kriptovalute uz navodno visoku zaradu.

Prema uputama prevaranta, u više navrata je uplaćivao novac, a ubrzo mu je prikazana i lažna dobit, što ga je dodatno uvjerilo da nastavi s ulaganjima.

Međutim, naknadnim uvidom u svoj račun shvatio je da novac nije zarađen, već da su sredstva zapravo prebacivana s njegovog vlastitog računa.

Slučaj je prijavljen policiji, a u toku je kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije počinilaca i podnošenja krivične prijave.

Iz Policijske uprave upozoravaju građane da budu oprezni i da ne dijele lične i bankovne podatke s nepoznatim osobama, kao i da ne instaliraju aplikacije prema sumnjivim uputama.

Ova prevara još jednom pokazuje koliko su ovakve onlajn šeme opasne, posebno za starije osobe koje su česta meta prevaranata.

(Crna-Hronika)