Ekipa ATV-a na licu mjesta eksplozije na Laušu: Pogledajte prve fotografije

Snažna eksplozija odjeknula je jutros oko šest časova u banjalučkom naselju Lauš, što je uznemirilo stanovnike ovog dijela grada.

Na svu sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica.

Hronika Eksplozija na Laušu, u kontejneru aktivirana bomba

Kako saznajemo, do eksplozije je došlo u trenutku dok su radnici komunalnog preduzeća praznili kontejner.

Jedan od radnika Čistoće rekao je za ATV da su oni obavljali uobičajene poslove i da nisu mogli ni posumnjati da bi neko u kontejner odbacio eksplozivne naprave.

"Istresli smo kontejner, da bi nekoliko trenutaka kasnije odjeknula snažna eksplozija, a zatim i druga. Bile su dvije detonacije. Bilo je strašno... Srećom niko od kolega nije povrijeđen, jer je puklo unutar kamiona. Tek kasnije smo vidjeli da se krov od kamiona rascvjetao", ispričao je radnik Čistoće.

Lauš

Ekipa ATV-a nalazi se na licu mjesta, gdje se utvrđuju tačne okolnosti ovog događaja.

O svemu je obaviještena Republička uprava civilne zaštite, koja je, zajedno sa policijskim snagama, odmah izašla na lokaciju kako bi se osiguralo područje i obavio uviđaj.