Biljka koja topi salo, čisti otrove iz jetre i smanjuje šećer

Maslačak, simbol proljeća, nosi sa sobom bogatstvo ljekovitih svojstava za tijelo.
Ova biljka, poznata i kao Taraxacum oficinale, nije samo ukras prirode već i izuzetno korisna za čišćenje organizma.
U njegovim korijenima krije se bogatstvo kalijuma prije cvjetanja, dok u jesen sadrži inulin, vlakno koje reguliše crevnu mikrofloru i hrani dobre bakterije. Cvijet maslačka koristi se za pravljenje sirupa koji efikasno čisti organizam. Listovi maslačka imaju snažno diuretičko dejstvo, blago gorkog ukusa, i mogu se dodavati u salate. Poznato je da podstiču proizvodnju žuči i pomažu u eliminaciji toksina iz tijela, kao i kod problema sa varenjem, nadimanjem, gasovima i zatvorom.
Ova biljka smanjuje upale, reguliše nivo šećera u krvi, te je korisna za osobe sa dijabetesom. Takođe, može pomoći u mršavljenju, stimulišući metabolizam i podstičući izbacivanje viška tečnosti. Maslačak se koristi i u prirodnim melemima. Ulje od maslačka pravi se kuvanjem cvjetova maslačka u biljnom ulju, a može se koristiti kao melem za kožu. Čaj od maslačka pije se tri puta dnevno prije jela, a za pripremu čaja mogu se koristiti i cvjetovi ili listovi maslačka. Stabljike maslačka koriste se za uklanjanje virusnih bradavica, dok se „mlijeko“ iz sredine stabljike maže na bradavicu sve dok se ne osuši i otpadne.
Rani proljećni listovi maslačka koriste se za pripremu salata i variva, a preporučuju se u ishrani trudnica, dojilja i žena u menopauzi. Jestivi su i cvjetovi maslačka, koji se najbolje beru u podne, na mjestima koja nisu zagađena izduvnim gasovima. Od cvjetova maslačka često se pravi sirup ili „med“, koji se može dodavati raznim poslasticama ili piti samostalno, posebno kao lijek protiv kašlja kod djece.
Važno je napomenuti da se maslačak ne preporučuje osobama sa žučnim kamencima, upalom žučne kese ili čirom na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu. Takođe, osobe koje koriste terapiju litijumom ne bi trebalo da konzumiraju maslačak, prenosi Krstarica.
