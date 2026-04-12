Orban: Došao sam da pobijedim

ATV
12.04.2026 10:02

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je on došao da pobijedi nakon što je glasao na parlamentarnim izborima na glasačkom mjestu u Budimpešti.

Orban je istakao da se Evropa kreće ka velikoj krizi.

"Potrebno nam je snažno nacionalno jedinstvo kako bismo se oduprli krizama koje nam se približavaju", rekao je Orban.

Mađari danas biraju 199 članova jednodomnog parlamenta zemlje.

Vladajuća stranka Fides, koju predvodi Orban, i opoziciona stranka Tisa, koju predvodi poslanik Evropskog parlamenta Peter Mađar, smatraju se najistaknutijim političkim snagama na izborima.

Lista stranaka koje učestvuju na izborima takođe uključuje još 11 političkih subjekata i 31 nezavisnog kandidata.

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava /ODIHR/ rasporedila je posmatračku misiju od 15 stručnjaka koja će biti smještena u Budimpešti.

