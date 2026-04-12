U prvih sat vremena 3,46 odsto Mađara glasalo na parlamentarnim izborima

12.04.2026 09:13

Жена гласа током парламентарних избора у Секешфехервару, Мађарска, у недјељу, 12. априла 2026.
Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koji su počeli jutros u šest časova, do sedam časova zabilježena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.

U saopštenju se navodi da je u Budimpešti izlaznost do sedam časova bila 3,45 odsto.

Jutros u šest časova otvoreno je 10.047 biračkih mjesta u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19 časova glasati oko 7,5 miliona birača, prenijeli su danas mađarski mediji.

Nacionalna izborna kancelarija (NVI) će informisati javnost o izlaznosti sedam puta tokom izbornog dana i to, osim u sedam časova, i u 9, 11, 13, 15, 17 i 18.30 časova, prenosi "Mađar Nemzet".

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta, a očekuje se da će do 23 časa večeras biti obrađeno 92-95 odsto glasova.

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske.

Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova.

Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsjednik podnosi prijedlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobijedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsjednik podnosi novi prijedlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsjednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.

Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine, piše Tanjug.

