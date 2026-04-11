Zašto nije preporučljivo piti vodu koju ste natočili dan ranije?

11.04.2026 16:28

Mnoge osobe piju vodu koja je natočena dan ranije i koja je dugo stajala, a stručnjaci objašnjavaju zašto to može biti štetno po zdravlje.

Dijetetičarka Kristen Smit navodi da se drži pravila od 12 sati za čašu vode. Nakon 12 sati ona radije natoči i popije novu čašu vode.

Ipak, kako dodaje, možete popiti čašu vode staru jedan dan sve dok nije bila izložena kontaminantima ili ostavljena nepokrivena.

"Tokom prvih 12 sati neće biti dovoljno uslova za razmnožavanje bakterija. Nakon 12 sati, bakterije već mogu početi da se razmnožavaju", poručila je dijetetičarka.

Ako pijete vodu od prethodne večeri, vjerovatno je sve u redu. Međutim, ako je voda stajala cijeli dan, bolje je natočiti novu čašu, čak i ako koristite filter za vodu. Osim toga, dijeljenje vode s nekim ubrzava vrijeme kada bi trebalo da je bacite.

"Nakon što osoba pije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz usta mogu se prenijeti na preostalu tečnost i početi da se razmnožavaju. Zbog toga je najbolje popiti vodu odmah i baciti ostatak, umjesto da je čuvate za kasnije. Ipak, ako je jedina opcija boca vode koja stoji cijeli dan, bolje je popiti je nego ostati dehidriran", zaključila je Smit.

