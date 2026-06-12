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Govedarica najavio podnošenje krivične prijave protiv Miloša Škiljevića

Autor:

ATV
12.06.2026 10:08

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Начелник општине Гацко Вукота Говедарица
Foto: Opština Gacko

Načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica najavio je podnošenje krivične prijave protiv v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Miloša Škiljevića zbog, kako je naveo, postoji osnov sumnje u nepravilnosti prilikom obavljanja funkcije, ali i vođenja evidencije o prisustvu na radnom mjestu.

Govedarica tvrdi da je, nakon provjere informacija koje su mu dostavljene, došao do saznanja da Škiljević istovremeno obavlja poslove u Republici Srpskoj i Srbiji, zbog čega je zatražio da nadležni organi ispitaju sve okolnosti slučaja.

"Miloš Škiljević koji u našem gradu obavlja funkciju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad istovremeno posjeduje privatnu firmu „Magnituda gradnja“ sa sjedištem u ulici Bulevar oslobođenja broj 8 u Novom Sadu, te istovremeno obavlja i jednu i drugu poziciju u dvije države. To ujedno znači i da Škiljević lažira sopstvenu evidenciju o prisustvu na radnom mjestu i radnom vremenu u Centru za socijalni rad zloupotrebljavajući svoj službeni položaj", rekao je Govedarica i dodao:

"Svakako, napominjem da sam juče lično bio u posjeti JU Centar za socijalni rad gdje sam se uvjerio da v.d. direktor Škiljević nije bio na poslu, odnosno da u junu mjesecu niti jedan dan nije obavljao svoje radne zadatke niti mu je za ovaj period uredno popunjena šihta, odnosno nije popunjen evidencioni obrazac o prisustvu na radnom mjestu."

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Miloš Škiljević

Vukota Govedarica

Krivična prijava

Gacko

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