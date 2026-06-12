Govedarica najavio podnošenje krivične prijave protiv Miloša Škiljevića

Načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica najavio je podnošenje krivične prijave protiv v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Miloša Škiljevića zbog, kako je naveo, postoji osnov sumnje u nepravilnosti prilikom obavljanja funkcije, ali i vođenja evidencije o prisustvu na radnom mjestu.

Govedarica tvrdi da je, nakon provjere informacija koje su mu dostavljene, došao do saznanja da Škiljević istovremeno obavlja poslove u Republici Srpskoj i Srbiji, zbog čega je zatražio da nadležni organi ispitaju sve okolnosti slučaja.

"Miloš Škiljević koji u našem gradu obavlja funkciju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad istovremeno posjeduje privatnu firmu „Magnituda gradnja“ sa sjedištem u ulici Bulevar oslobođenja broj 8 u Novom Sadu, te istovremeno obavlja i jednu i drugu poziciju u dvije države. To ujedno znači i da Škiljević lažira sopstvenu evidenciju o prisustvu na radnom mjestu i radnom vremenu u Centru za socijalni rad zloupotrebljavajući svoj službeni položaj", rekao je Govedarica i dodao:

"Svakako, napominjem da sam juče lično bio u posjeti JU Centar za socijalni rad gdje sam se uvjerio da v.d. direktor Škiljević nije bio na poslu, odnosno da u junu mjesecu niti jedan dan nije obavljao svoje radne zadatke niti mu je za ovaj period uredno popunjena šihta, odnosno nije popunjen evidencioni obrazac o prisustvu na radnom mjestu."