Pronađena tijela majke i sina: Stradali tokom planinarenja?

Na granici Slovenije i Italije, na suvom koritu potoka sjeverno od Belopeških jezera, zatečen je užasan prizor. Oko 50 metara jedno od drugog pronađena su tijela majke i sina.

Planinar koji je prolazio područjem uočio je u ponedjeljak, 29. juna, tijela 49-godišnjakinje i njezinog sina. Otkriveno je da su iz Kranjske Gore, a pretpostavlja se da su stradali tokom planinarenja. Još se čekaju rezultati obdukcije, ali zasad nema elemenata koji bi upućivali na krivično djelo.

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Iako se isprva pretpostavljalo da su dvoje Slovenaca umrli prije mjesec dana, najnoviji nalazi italijanske policije ukazuju na to da su najvjerovatnije umrli 23. juna. Naime, od tog datuma potiče karta za parkiralište kod jezera, a tog je popodneva snažno nevrijeme zahvatilo kraj te je moglo doći do naglog rasta vodostaja potoka na padinama planine Mangart koji je onda odnio njihova tijela.

Pretpostavku o obilnim padavinama potvrđuju i podaci meteorološke službe ARPA, a visoke temperature tokom sljedećih dana dovele su do uznapredovalog raspadanja tijela. Stotinjak metara uzvodno od mjesta na kojem je pronađena 49-godišnjakinja pronađen je ruksak s ključevima njenog automobila. Na ruksaku je bila pričvršćena torbica u kojoj se nalazio dron.

Snimci s drona dodatno podupiru pretpostavku da je riječ o planinarskom izletu koji je završio tragedijom. U automobilu koji je bio parkiran nedaleko od Donjeg jezera kasnije su pronađeni dokumenti, planinarska obuća, lične stvari te kutije s torbama i opremom za golf, piše Rai Njuz.

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Rezultati obdukcije trebali bi biti objavljeni u sljedećih nekoliko dana, a predmet vodi državna tužiteljka Karla Longo iz Državnog tužilaštva u Udinama. Spis se zasad vodi protiv nepoznatog počinioca, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima tokom utvrđivanja okolnosti smrti, prenosi RadioSarajevo.

Prema dosad dostupnim informacijama, žena je često odlazila na planinarenje sa sinom. Upravo to, kao i činjenica da su nestali tek sedam dana prije pronalaska, a ne prije mjesec dana kako se isprva pretpostavljalo, objašnjava zašto njihov nestanak nije bio prijavljen u Sloveniji, niti je pokrenuta potraga.