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Zaharova: Odluka Suda EU je grubo kršenje ljudskih prava

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 17:55

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Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, ocijenila je da je odluka Suda EU kojom je omogućeno krivično gonjenje zbog objavljivanja sadržaja ruskih medija uvođenje totalitarne cenzure i grubog kršenja ljudskih prava.

"Ova presuda predstavlja još jedan očigledan primjer kako EU imitira pravosuđe kako bi prikrila da se pretvara u prostor najoštrije političke cenzure, pravne samovolje i licemjerja", navela je Zaharova u saopštenju objavljenom na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

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Ona je ocijenila da je riječ o još jednom koraku EU ka totalitarnoj cenzuri, podsticanju antagonizma i rušenju demokratskih temelja društva, dodajući da bi takvu praksu trebalo da osude nadležne međunarodne organizacije.

Prema njenim riječima, u suprotnom bi njihovo ćutanje moglo da se protumači kao podrška postupcima evropske birokratije.

Zaharova je istakla da Moskva ovu odluku smatra grubim kršenjem međunarodnih obaveza EU i njenih članica u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja.

Ona je dodala da ovakva presuda stvara presedan koji, prema ocjeni Moskve, vlastima članica EU daje prostor za represivne mjere protiv građana koji imaju stavove različite od zvanično zastupljenih, prenosi Srna.

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Sud EU danas je presudio da je u državama članicama moguće krivično goniti fizička lica koja na svojim internet stranicama objavljuju sadržaje medija čije je djelovanje zabranjeno u Evropskoj uniji, uključujući RT i druge ruske medije.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Sud EU

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