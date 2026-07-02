Katastrofa u Holandiji: Od posljedica vrućine umrlo 480 osoba

Autor:ATV redakcija
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U Holandiji je toplotni talas prošle sedmice uzrokovao smrt oko 480 ljudi, saopštile su holandske vlasti.
Smrtni slučajevi usljed vrućine registrovani su od 22. do 28. juna, a uglavnom je riječ o ljudima starijim od 80 godina.
Većina je prijavljena na jugu i istoku Holandije, gdje je temperatura bila najviša.
Rekordna temperatura vazduha u junu iznosila je gotovo 40 stepeni Celzijusovih.
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Naučnici su naveli da je toplotni talas koji je počeo 20. juna bio najintenzivniji registrovan u Evropi.
(SRNA)
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