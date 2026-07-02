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U Njemačkoj više od 800 ljudi je umrlo zbog toplotnog talasa

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ATV redakcija
02.07.2026 14:06

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Врућине
Foto: Tanjug/AP Photo/Nam Y. Huh

Ove godine, preko 800 ljudi je umrlo u Njemačkoj kao posljedica toplotnih talasa, saopštio je državni Institut Robert Koh, misleći na period prije ekstremnog toplotnog talasa krajem juna.

„Do 21. juna, preko 800 ljudi je umrlo od posljedica vrućine, a najveći broj, njih 500, bili su ljudi stariji od 85 godina“, saopštio je državni Institut Robert Koh.

U starosnoj grupi između 75 i 84 godine zabilježeno je 190 smrtnih slučajeva izazvanih vrućinom, dok je među mlađima od 65 godina umrlo oko 40 ljudi.

Parcijalni faktor

Istovremeno, objavljeno je da je analiza sprovedena u nedjeljama prije dolaska ekstremnih vrućina u Njemačku krajem juna, kada je oboren prethodni rekord od 41,7 stepeni.

Statistika o smrtnim slučajevima povezanim sa vrućinom mogla bi se promeniti kada budu objavljeni rezultati za najtopliji period. „Smrti su uzrokovane ili direktnim toplotnim udarom ili kombinacijom visokih temperatura i postojećih bolesti“, navodi se u saopštenju Instituta Robert Koh.

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Posljednjih godina, najveći broj smrtnih slučajeva izazvanih visokim temperaturama zabilježen je 2018. godine, kada je 8.000 ljudi umrlo od posljedica vrućine, prenosi Hina.

Kada je riječ o ovogodišnjoj statistici, većinu umrlih čine žene, što se objašnjava činjenicom da u grupi građana starijih od 85 godina ima više žena nego muškaraca.

(indeks)

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Tagovi :

Njemačka

vrućine

Rekordni toplotni talas

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