Sljedeći krug pregovora SAD-a i Irana počeće 18. jula

Autor:ATV redakcija
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Sljedeći krug pregovora između predstavnika Irana i SAD počeće 18. jula, javila je televizija "Al Hadat", pozivajući se na neimenovan visokorangiran izvor.
Prema riječima izvora, radi se o indirektnim pregovorima dvije strane.
Za sada nije poznata lokacija narednog kruga pregovora, piše TASS, prenosi Srna.
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