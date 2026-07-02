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Sljedeći krug pregovora SAD-a i Irana počeće 18. jula

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 13:01

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Sljedeći krug pregovora između predstavnika Irana i SAD počeće 18. jula, javila je televizija "Al Hadat", pozivajući se na neimenovan visokorangiran izvor.

Prema riječima izvora, radi se o indirektnim pregovorima dvije strane.

Za sada nije poznata lokacija narednog kruga pregovora, piše TASS, prenosi Srna.

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Amerika

Iran

Tramp Iran pregovori

Ormuski moreuz

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