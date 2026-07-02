Sljedeći krug pregovora SAD-a i Irana počeće 18. jula

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Sljedeći krug pregovora između predstavnika Irana i SAD počeće 18. jula, javila je televizija "Al Hadat", pozivajući se na neimenovan visokorangiran izvor.

Prema riječima izvora, radi se o indirektnim pregovorima dvije strane. Za sada nije poznata lokacija narednog kruga pregovora, piše TASS, prenosi Srna.

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