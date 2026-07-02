Pretučeni i ostavljeni na snijegu: "Amputirali su mi ruke i noge"

Dvanaest mladih Avganistanaca koji su pokušali da stignu do Evrope u januaru ispričali su kako su ih turski graničari tukli, svlačili i ostavljali na snijegu.

Bili su dio grupe od 50 migranata, a kažu da je najmanje 20 njih umrlo od smrzavanja. Jedanaestorici od 12 mladića i dječaka koji su razgovarali sa novinarima, uključujući i jednog trinaestogodišnjaka, kasnije su amputirani udovi zbog teških smrzavanja, javlja Bi-Bi-Si .

Jedan od migranata, Šahsavar, probudio se u bolnici u Kabulu i otkrio da su mu amputirane i ruke i noge. „Podigao sam ruke, bile su lagane. Obje su bile odsječene“, rekao je za Bi-Bi-Si. „Grlo mi je bilo stegnuto i nisam mogao da govorim.“

Turske vlasti, kada su zamoljene za komentar, nisu se konkretno osvrnule na optužbe migranata. Međutim, Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da granične snage poštuju domaće i međunarodne zakone i pružaju pritvorenim ilegalnim migrantima svu neophodnu pomoć, uključujući hranu, vodu i medicinsku njegu.

Hapšenje u Vanu

Sredinom januara, grupa od oko pedeset avganistanskih migranata, kojima su krijumčari pomogli da pređu iransku granicu, uhapšena je u turskom gradu Vanu, gdje su temperature pale na -15°C. Šahsavar (21) kaže da je priveden čim je ušao u grad. Tvrdi da su ih turski graničari postrojili i tukli.

„Držali su nas u skladištu gdje je padao snijeg nekoliko noći. Davali su nam vodu i suv hljeb samo jednom dnevno.“ Alavaldin (23) dodaje: „Tjerali su nas na teške radove. Morali smo da nosimo drva i čistimo snijeg.“ Nije mogao da kontaktira porodicu niti krijumčara koji mu je obećao prevoz do Evrope.

Batine gvozdenim šipkama

Migranti su za BBC opisali izuzetno nasilan incident 25. januara, kada su ih graničari ponovo postrojili, ovog puta tukući ih gvozdenim šipkama. Alavaldin kaže da su bili svučeni do golo, vezane ruke i primorani da puze po stomaku prema brdu.

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„Nekim ljudima su glave bile razbijene, a krv im je tekla niz ramena.“ Šahsavar dodaje da su neki toliko pretučeni da više nisu mogli da koriste ruke. Nakon što su im skinuli odjeću, cipele i čarape, ostavljajući ih samo u pantalonama, Avganistanci su u grupama od osam gurnuti kroz bodljikavu žicu prema Iranu.

Izgubljen u mećavi

Bila je olujna noć, sa jakim snijegom i gotovo nikakvom vidljivošću. „Putevi su bili prekriveni snijegom. Nismo znali kojim putem da idemo niti da li ćemo preživjeti“, kaže Šahsavar. Jedan član grupe, dječak po imenu Danial, izgubio se gotovo odmah. Migranti su kasnije saznali da je njegovo tijelo pronađeno u snijegu.

U međuvremenu, iscrpljen i gladan, Šahsavar se sklonio uz veliku stijenu. Ubrzo su mu se pridružili trinaestogodišnji Asim i migrant Ahmed, čije su se ruke već smrzavale. „Ujutru je Asim krenuo dalje“, kaže Šahsavar. „Ali nama je bilo toliko hladno da nismo mogli ni da govorimo. Ahmed je ležao u mom naručju. Poslije nekog vremena, primjetila sam da je prestao da diše.“

«برهنه در برف رهایشان کردند، بعضی یخ زدند و مردند؛ بعضی هم قطع عضو شدند»

روایت تکان‌دهنده مهاجران افغان از خشونت مرزبانان ترکیه



گزارش بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی افغانستان؛ با این هشدار که جزئیات و تصاویر آزاردهنده ای دارد pic.twitter.com/vxJb4PqwY9 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 30, 2026

Video objavljen na društvenim mrežama mjesec dana kasnije navodno prikazuje Asima kako ga drugi migranti pronalaze u snegu. Tinejdžer je mokar, promrzao i loše obučen. Kada su ga pitali da li je sam, Asim, očigledno previše smrznut da bi govorio, pokazao je na stenu gdje se Šahsavar krio. Šahsavar kaže da mu je taj jednostavan gest spasao život.

Prekasno je za medicinsku pomoć

Međutim, njihova patnja se tu nije završila. Migranti su tražili pomoć u Iranu, ali tvrde da im je uskraćeno bolničko liječenje. Avganistanska ambasada u Teheranu je 29. januara saopštila da su preduzeli hitne korake kako bi identifikovali i pomogli avganistanskim migrantima na iransko-turskoj granici.

Četiri dana kasnije, Crveni polumjesec je kopnenim putem prevezao dječake i muškarce u avganistansku provinciju Herat, a odatle u Kabul na dalje liječenje. U tom trenutku, dijelovi tijela Šahsavara i tijela još deset migranata počeli su da crne od smrzavanja. Gledao je kako mu ruke i stopala tamne, a cijelo tijelo počinje da ga svrbi.

Kada su stigli u bolnicu u Kabulu, njegov otac i brat su potpisali saglasnost, a on je odveden na operaciju gdje su mu amputirane i ruke i noge. Smrzavanje se može uspješno liječiti ako se brzo pruži medicinska pomoć, ali za ove dječake i muškarce bilo je prekasno.

Turska odbacuje optužbe

Šafak Bozkurt, predsjednik Komisije za migracije i azil Advokatske komore Van, rekao je da je upoznat sa takvim „odbijanjima“ u regionu i da je upoznat sa slučajevima hipotermije. Prema riječima aktivistkinje Zakire Hikmat, avganistanski migranti su prijavili više sličnih incidenata od 2021. godine, kada su talibani preuzeli vlast.

Pojačane granične kontrole u ​​Turskoj, kaže on, primorale su ih da biraju opasnije rute. Mahmut Kečen, još jedan aktivista za prava migranata iz Vana, rekao je da priroda planina „koje Avganistanci najčešće koriste za ilegalni ulazak u Tursku“ znači da prelasci moraju da se odvijaju u teškim i rizičnim vremenskim uslovima.

Radio je na brojnim slučajevima koji uključuju navode o „zlostavljanju, vraćanju, uskraćivanju pristupa postupcima azila i prisilnim povratcima“ na iransko-turskoj granici. Tursko Ministarstvo spoljnih poslova je za BBC reklo da su takve optužbe neosnovane i da „nepravedno bacaju senku na uspešne napore Turske u borbi protiv ilegalnih migracija“.

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„Zbog svog geopolitičkog položaja na migracionim rutama i smještaja značajnog broja migranata i izbjeglica, Turska teži da implementira održivi, na čovjeka usmjeren sistem upravljanja migracijama koji je u skladu sa civilizacijskim vrijednostima i uravnotežuje bezbjednost i slobodu. Zahvaljujući efikasnim merama Turske i uspješnoj borbi protiv ilegalnih migracija, tokovi ka Evropskoj uniji su gotovo potpuno zaustavljeni.“

(indeks)