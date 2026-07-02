Ruska ambasada u Švedskoj napadnuta dronovima

Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jednim dronom je bačena boja, dok se drugi, na koji je bila pričvršćena improvizovana eksplozivna naprava, srušio na teritoriju diplomatskog predstavništva.

„Drugog jula 2026. godine, oko dva sata poslije ponoći, Ambasada Rusije u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jedan kvadrokopter bacio je na teritoriju diplomatskog predstavništva kantu sa crvenom bojom, dok se drugi dron, na koji je bila pričvršćena improvizovana eksplozivna naprava, srušio – po svemu sudeći ne slučajno – u krug ambasade, u neposrednoj blizini zgrade“, saopštila je ruska diplomatska misija.

Oglasila se ruska ambasada u Švedskoj

Napadi dronovima na Ambasadu Rusije u Švedskoj nisu samo provokacija, već i pokušaj zastrašivanja zaposlenih ruske diplomatske misije, saopštili su iz ruske ambasade u Stokholmu.

„Nije riječ samo o provokaciji, već o otvorenom pokušaju zastrašivanja zaposlenih ruske misije. Da budemo jasni: to neće uspjeti”, navodi se u objavi diplomatske misije na Telegram kanalu.

Podsjetimo, ovo nije prvi napad na rusku ambasadu u Švedskoj, u septembru 2025. godine ambasada je bila izložena napadu dronom, iz kojeg je ispuštena plastična kesa sa bojom.

Tokom 2025. godine dronovi su više od deset puta napadali prostor ambasade, izbacujući kante sa farbom. Jedna od meta bila je i teritorija u blizini stambene zgrade i škole pri ambasadi. Za napade su korišćene i opasne staklene posude koje mogu izazvati povrede. Počinioci ovih napada do sada nisu pronađeni.

(Sputnjik)