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U Venecueli registrovana 782 zemljotresa od 24. juna

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 08:38

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Венецуела земљотрес
Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Najmanje 782 dodatna potresa registrovana su u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa koja su se u toj zemlji dogodila 24. juna, izjavio predsjednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

On je naglasio da frekventnost i magnituda potresa nastavljaju da se smanjuju.

"To ne znači da ne postoji prijetnja od intenzivnijih potresa, ali je dobra vijest to što oni postaju rijeđi i što njihov intenzitet pomalo slabi", rekao je Rodrigez, prenosi Srna.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli u 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 2.295 ljudi.

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Zemljotres

Zemljotres Venecuela

zemljotres u Venecueli

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