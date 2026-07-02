Počela ruska odmazda: Žestok napad na Kijev, poznato i šta su ciljali

Autor:ATV redakcija
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Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad na pogone vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i energetske objekte u Kijevu kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
"Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visoko preciznom oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti", navodi se u saopštenju.
Izvedeni su napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovoskoj oblasti.
Bespilotnim sistemima "geranj" izvedeni su udari na benzinske pumpe koje koristi ukrajinska vojska, logistički centar za dopremanje i čuvanje dronova u Nikolajevskoj oblasti.
U Kirovogradskoj oblasti uništena je lokomotiva koju je za svoje potrebe koristila ukrajinska vojska.
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