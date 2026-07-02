Logo

Počela ruska odmazda: Žestok napad na Kijev, poznato i šta su ciljali

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 07:49

Komentari:

0
Почела руска одмазда: Жесток напад на Кијев, познато и шта су циљали
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad na pogone vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i energetske objekte u Kijevu kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visoko preciznom oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Izvedeni su napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovoskoj oblasti.

Bespilotnim sistemima "geranj" izvedeni su udari na benzinske pumpe koje koristi ukrajinska vojska, logistički centar za dopremanje i čuvanje dronova u Nikolajevskoj oblasti.

U Kirovogradskoj oblasti uništena je lokomotiva koju je za svoje potrebe koristila ukrajinska vojska.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Kijev

raketa

hipersonična raketa

Komentari (0)

Više iz rubrike

Језива прича из куће ужаса: Спасено 16 дјеце који су четири године били затворени у једној соби

Svijet

Jeziva priča iz kuće užasa: Spaseno 16 djece koji su četiri godine bili zatvoreni u jednoj sobi

1 h

0
Шишмиш

Svijet

Dječak (11) se probudio sa šišmišem na licu: Umro od bjesnila

1 h

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

SAD i Iran saglasni – pregovori napreduju; Teheran: Kontrola Ormuza naše pravo

2 h

0
Тинејџерки из БиХ судили за клевету јер је друга оптужила за силовање и трудноћу

Svijet

Tinejdžerki iz BiH sudili za klevetu jer je druga optužila za silovanje i trudnoću

10 h

0

  • Najnovije

09

30

U požaru u bolnici Njemačke poginula dva pacijenta, 34 povrijeđenih

09

19

Autoputevi Srpske: Mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije od 3. do 7. jula

09

16

Zaharova: Ursula je lažov

09

07

Mahao anketama, pa dobio "mahanje" iz SDS-a: Kako je Stanivuković ostao bez podrške

08

52

Ronilac u Dalmaciji imao neprijatan susret s opasnom otrovnom ribom: "Ubola me, završio sam u hitnoj"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima