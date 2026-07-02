Logo

SAD i Iran saglasni – pregovori napreduju; Teheran: Kontrola Ormuza naše pravo

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 06:43

Komentari:

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Dok američki i iranski zvaničnici govore o napretku u pregovorima, pitanje kontrole Ormuskog moreuza ostaje glavni kamen spoticanja. Ipak, u Teheranu tvrde da se u privredi već osjete prvi efekti postignutih dogovora.

Indirektni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi – uz posredovanje Katara i Pakistana – napreduju, tvrde i Vašington i Teheran.

Predsjednik SAD Donald Tramp kaže da proces ide u dobrom pravcu, uz ponovljeni stav da Islamska Republika ne smije da posjeduje nuklearno oružje.

Optimizam iskazuje i američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens, navodeći da su razgovori protekli "izuzetno dobro", kao i da Bijela kuća hoće trajni sporazum.

Itan poručuje da neće odustati od zahtjeva da poslije isteka privremenog sporazuma dobije međunarodno priznanje prava na kontrolu Ormuskog moreuza.

Takođe, iranski predsjednik Masud Pezeškijan tvrdi da su nedavni dogovori sa SAD već donijeli prve ekonomske rezultate, aludirajući na nastavak izvoza nafte, prenosi RTS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tramp Iran pregovori

Donald Tramp

Ormuski moreuz

Vašington

Doha

Komentari (0)

Pročitajte više

Доха Катар најскупља туристичка дестинација

Svijet

Sve oči uprte u Dohu – mir na Bliskom istoku ili nova eskalacija

18 h

0
Иран

Svijet

Razgovori SAD i Irana - Netanjahu na jugu Libana: Nećemo se povući dok je Hezbolah ovdje

1 d

0
Доха Катар град топлота слика

Svijet

Iranska i američka delegacija u Dohi – hoće li biti sastanka

2 d

0

Više iz rubrike

Тинејџерки из БиХ судили за клевету јер је друга оптужила за силовање и трудноћу

Svijet

Tinejdžerki iz BiH sudili za klevetu jer je druga optužila za silovanje i trudnoću

8 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Zapaljen centar za liječenje ebole, ubijen policajac

8 h

0
Авион

Svijet

Poznati bokser divljao u avionu, pa pao mrtav čim su mu stavili lisice

9 h

2
Здравствени радници збрињавају пацијента обољелог од еболе у ​​Центру за лијечење „Рвампара” у Итурију, у Конгу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.

Svijet

Centar za liječenje ebole zapaljen: Ubijen jedan policajac

9 h

0

  • Najnovije

07

08

Dnevni horoskop za 2. jul: Šta nam zvijezde poručuju za danas

07

06

Zajedno gledali utakmicu: Vico Zeljković se sastao na Hauardom Lutnikom

06

57

Đoković o novini u tenisu: "Ne bih se osjećao prijatno"

06

55

ATV jutro, 02.07.2026.

06

51

Još jedan Srbin u NBA!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima