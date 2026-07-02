SAD i Iran saglasni – pregovori napreduju; Teheran: Kontrola Ormuza naše pravo

Dok američki i iranski zvaničnici govore o napretku u pregovorima, pitanje kontrole Ormuskog moreuza ostaje glavni kamen spoticanja. Ipak, u Teheranu tvrde da se u privredi već osjete prvi efekti postignutih dogovora.

Indirektni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi – uz posredovanje Katara i Pakistana – napreduju, tvrde i Vašington i Teheran.

Predsjednik SAD Donald Tramp kaže da proces ide u dobrom pravcu, uz ponovljeni stav da Islamska Republika ne smije da posjeduje nuklearno oružje.

Optimizam iskazuje i američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens, navodeći da su razgovori protekli "izuzetno dobro", kao i da Bijela kuća hoće trajni sporazum.

Itan poručuje da neće odustati od zahtjeva da poslije isteka privremenog sporazuma dobije međunarodno priznanje prava na kontrolu Ormuskog moreuza.

Takođe, iranski predsjednik Masud Pezeškijan tvrdi da su nedavni dogovori sa SAD već donijeli prve ekonomske rezultate, aludirajući na nastavak izvoza nafte, prenosi RTS