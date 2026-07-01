Zapaljen centar za liječenje ebole, ubijen policajac

Grupa ljudi zapalila je centar za liječenje ebole na istoku Demokratske Republike Kongo, a tokom nereda jedan policajac je ubijen, a dvije osobe su povrijeđene, saopštili su zvaničnici.

Nekoliko pacijenata zaraženih ebolom, zajedno sa pojedincima koji pokazuju simptome virusa opasnog po život, pobjeglo je iz centra za liječenje u selu Bafvabango, u provinciji Ituri, prenijela je agencija DPA.

Grupa gnjevnih mladih ljudi pokušala je da blokira bezbjedno sahranjivanje žrtve za koju se sumnjalo da je umrla od ebole, uprkos tome što je porodica već dala pristanak, prenosi Srna.

Centar je potpuno izgorio, a medicinsko osoblje nije nastavilo rad jer se plaši za bezbjednost.

U DR Kongu je potvrđeno blizu 400 smrtnih slučajeva od ebole, pišu Nezavisne novine.

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Virus nastavlja da se širi istočnim dijelom Konga jer nepovjerenje među lokalnim zajednicama otežava napore medicinskih i humanitarnih radnika.