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Од удара грома страдао младић (26)

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 22:53

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

У селу које припада општини Сува Река, од удара грома страдао је двадесетшестогодишњи младић.

Вијест је потврдио командант полиције у Сувој Реци, Сафет Хоџа. Случај се догодио око 17.30 часова.

"Одјељење за хитне случајеве је ову информацију примило од неколико становника села. Одмах након пријема информације, полицијска патрола из полицијске станице Сува Река, заједно са истражиоцима, упутила се на лице мјеста. С обзиром на то да се инцидент догодио у дубоком планинском подручју, приступ лицу мјеста је био отежан“, речено је у полицији.

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Према досадашњим информацијама, младић је преминуо од удара грома, а више детаља о околностима несреће за сада није саопштено, преноси Коссев.

Надлежни органи раде на расвјетљавању.

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Тагови :

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удар грома

невријеме

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