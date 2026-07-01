Од удара грома страдао младић (26)

Аутор:АТВ редакција
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У селу које припада општини Сува Река, од удара грома страдао је двадесетшестогодишњи младић.
Вијест је потврдио командант полиције у Сувој Реци, Сафет Хоџа. Случај се догодио око 17.30 часова.
"Одјељење за хитне случајеве је ову информацију примило од неколико становника села. Одмах након пријема информације, полицијска патрола из полицијске станице Сува Река, заједно са истражиоцима, упутила се на лице мјеста. С обзиром на то да се инцидент догодио у дубоком планинском подручју, приступ лицу мјеста је био отежан“, речено је у полицији.
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Према досадашњим информацијама, младић је преминуо од удара грома, а више детаља о околностима несреће за сада није саопштено, преноси Коссев.
Надлежни органи раде на расвјетљавању.
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