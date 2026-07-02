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Jeziva priča iz kuće užasa: Spaseno 16 djece koji su četiri godine bili zatvoreni u jednoj sobi

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 07:44

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Језива прича из куће ужаса: Спасено 16 дјеце који су четири године били затворени у једној соби
Foto: Tanjug / AP / Carolyn Kaster

Ukupno 16 djece spaseno je iz oronule kuće u ruralnom dijelu američke savezne države Ohajo nakon što su četiri godine proveli zatvoreni u jednoj sobi i u užasnim životnim uslovima.

Zvaničnici su rekli da su sva djeca iz iste porodice i da su živjela u bijedi, okružena otpadom.

Djeca su starosti od jedne i po do 18 godina, a bilo je i dječaka i djevojčica. Pojedini uopšte nisu mogli govoriti, a jedna osamnaestogodišnjakinja s razvojnim poteškoćama nije mogla napisati ni svoje ime.

Кућа ужаса САД
Kuća užasa SAD

„Većina naše stoke držana je u boljim uslovima od ove djece“, rekao je šerif okruga Vinton Rajan Kejn na konferenciji za novinare, opisujući uslove s visokom prisutnošću bakterija i ljudskog izmeta. „Odvratna scena“, dodao je.

Roditelji djece i dvoje baka i djedova optuženi su po 16 tačaka optužnice za krivično djelo ugrožavanja djeteta drugog stepena jer uključuje „teške fizičke povrede“, rekao je okružni tužilac Vintona Vilijam Arčer. Takođe je naglasio da se ne radi o slučaju trgovine ljudima, već o „situaciji unutar porodice“.

Vlasti su otkrile djecu dok su provodile pretres u nepovezanoj istrazi, rekao je državni tužilac Endi Vilson.

„Nismo znali da će tamo biti 16 djece. Ono što smo vidjeli je čisto zlo. Najgora scena s kojom sam se susreo u karijeri“, rekao je Vilson.

Šerif je rekao da izgleda da su djeca većinu vremena provodila u sobi koja je bila otprilike 3,6 x 3,6 metara. Nije otkrio kako su držana u kući, ali je rekao da vlasti nisu pronašle nikakve kaveze.

„Izgledali su gotovo kao divlje životinje“, rekao je Vilson.

Istražitelji su rekli da su se članovi porodice selili po južnom dijelu savezne države Ohajo tokom protekle dvije decenije i da su izbjegavali vođenje medicinske i vladine dokumentacije. Djeca takođe nisu bila upisana u školu, a niko od komšija ih nikada nije vidio, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Kuća užasa SAD Ohajo

Djeca

Zlostavljanje djece

Amerika

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