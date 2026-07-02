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Dron napao turistički autobus iz Bjelorusije: Dvije osobe povrijeđene

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ATV redakcija
02.07.2026 17:32

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Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

Dvije osobe su povrijeđene u napadu ukrajinskog drona na turistički autobus iz Bjelorusije u Brjanskoj oblasti, objavili su ruski državni mediji.

Vlada u Brjanskoj oblasti saopštila je da su lakše povrijede zadobila dva vozača autobusa, koji je putovao iz bjeloruske prijestonice Minska do ruskog crnomorskog odmarališta Anapa.

Autobus je napadnut na graničnom prelazu Krasni Kamen između Rusije i Bjelorusije.

Portparol Ruskog istražnog komiteta Svetlana Petrenko rekla je agenciji RIA Novosti da je eksplozivna naprava detonirala u neposrednoj blizini vozila koje je bilo parkirano u blizini sela Krasni Kamen.

"Kao rezultat ovog zločina, povrijeđena su dva vozača autobusa, državljani Bjelorusije koji su dobili medicinsku pomoć", rekla je Petrenkova.

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Prema njenim riječima, pokrenut je krivični postupak za teroristički napad.

Brjansk i susjedna Kurska oblast redovno su na meti ukrajinskih napada u kojima ginu civili, prenosi Srna.

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Napad dronovima

Rusija

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Napad na autobus

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