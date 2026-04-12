Otac držao sina godinu i po zaključanog u kombiju: Dječak ne može da hoda

Muškarac (43) iz grada Hagenbaha na sjeveroistoku Francuske optužen je da je godinu i po dana držao svog devetogodišnjeg sina zarobljenog u kombiju, gdje je dječak pronađen go i neuhranjen, saopštio je javni tužilac grada Miluza.

Prema saopštenju tužilaštva, jedna stanovnica Hagenbaha u Alzasu je kontaktirala žandarmeriju, navodeći u prijavi da je čula "dječije zvuke" koji dolaze iz kombija parkiranog u privatnom dvorištu u tom gradu, koje dijeli nekoliko kuća, prenosi BFM televizija.

Dijete je u kombiju pronađeno "blijedo" i "neuhranjeno", a vlasnik kombija je izjavio "da je to njegovo službeno vozilo i da nije mogao da otvori vrata zbog kvara na sistemu zaključavanja".

Muškarac (43) je kazao da se "njegova kćerka zaključala unutra dok je nešto tražila", ali je policija, kada je uspjela da otključa kombi unutra pronašla dijete, koje je "ležalo u fetalnom položaju, golo, pokriveno ćebetom na gomili smeća i blizu izmeta".

Zbog dugotrajnog sjedenja, dječak, star samo devet godina, bio je "blijed i očigledno neuhranjen", i više nije bio u stanju da hoda, izjavio je tužilac Nikola Ajc.

Dječak je prebačen u bolnicu u Miluzu, a muškarac koji je vlasnik kombija je identifikovan i kao otac djeteta.

On je pritvoren pod optužbom za "oduzimanje i uskraćivanje brige ili hrane i ugrožavanje zdravlja maloljetnika mlađeg od 15 godina od strane srodnika".

Dječak je, tokom ispitivanja specijalnih istražitelja, rekao da je imao "ozbiljne probleme u vezi sa očevom partnerkom, koja ga više nije željela u stanu i željela je da bude smješten u psihijatrijsku bolnicu".

On je policiji rekao da misli da njegov otac nije imao drugu mogućnost da spriječi njegovo zatvaranje i da misli da je smješten u kombi negde između septembra i decembra 2024. godine.

Njegov otac je tokom ispitivanja rekao da je "stavio svog sina", tada sedmogodišnjaka, "u taj kombi" u novembru 2024. godine, i da je to učinio da bi ga "zaštitio jer je njegova partnerka želela da ga smjesti u psihijatrijsku bolnicu", prenosi Telegraf.