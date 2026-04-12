Četiri osobe poginule u sudaru kamiona i automobila

Autor:ATV
Komentari:0
Četiri osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Saratovskoj oblasti na zapadu Rusije, saopštile su lokalne vlasti.
Prema podacima Odjeljenja za bezbjednost regionalne vlade Saratova, sudar se dogodio jutros u 6.39 časova po lokalnom vremenu u blizini sela u Krasnoarmejskom okrugu.
Preliminarni izvještaji ukazuju da se kamion sudario sa putničkim automobilom, pri čemu su poginule četiri osobe u automobilu.
Službe hitne pomoći trenutno su na licu mjesta, a okolnosti nesreće se utvrđuju, navodi Sinhua.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Trenutno na programu