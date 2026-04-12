Četiri osobe poginule u sudaru kamiona i automobila

ATV
12.04.2026 10:40

Foto: cottonbro studio/Pexels

Četiri osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Saratovskoj oblasti na zapadu Rusije, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima Odjeljenja za bezbjednost regionalne vlade Saratova, sudar se dogodio jutros u 6.39 časova po lokalnom vremenu u blizini sela u Krasnoarmejskom okrugu.

Preliminarni izvještaji ukazuju da se kamion sudario sa putničkim automobilom, pri čemu su poginule četiri osobe u automobilu.

Službe hitne pomoći trenutno su na licu mjesta, a okolnosti nesreće se utvrđuju, navodi Sinhua.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Moskva

Rusija

Saobraćajna nezgoda

Kamion

Automobil

Više iz rubrike

Паркиран бијели комби испред зграде.

Svijet

Otac držao sina godinu i po zaključanog u kombiju: Dječak ne može da hoda

3 h

0
Москва: Украјина прекршила прекид ватре 1.971 пут

Svijet

Moskva: Ukrajina prekršila prekid vatre 1.971 put

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Došao sam da pobijedim

4 h

1
Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

Svijet

Putin: Vaskrs je simbol pobjede života, ljubavi i pravde

4 h

0

Do 13 sati glasalo više od 54 odsto birača u Mađarskoj

Horor u Hrvatskoj: Ispred zgrade pronađeno tijelo žene, policija u stanu zatekla još veći užas

Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak

Danas oprezno: Evo koliko jaja smijete pojesti za Vaskrs

Zakucao se u tablu sa cijenama goriva na benzinskoj pumpi: Ima povrijeđenih

