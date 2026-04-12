Do 11 sati 37,98 odsto Mađara glasalo na izborima

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 11.00 časova izlaznost je iznosila 37,98 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.

Komisija navodi da je u Budimpešti do 11.00 časova glasalo 36,98 odsto birača. Ranije, do 9.00 časova, izlaznost je bila 16,89 odsto, dok je u prvom dijelu dana do 7.00 časova glasalo 3,46 odsto birača.

Biračka mjesta otvorena su jutros u 6.00 časova na 10.047 lokacija, a pravo glasa do 19.00 časova ima oko 7,5 miliona građana, prenose mađarski mediji.

Nacionalna izborna kancelarija (NVI) objavljuje podatke o izlaznosti više puta tokom dana, a preliminarni rezultati očekuju se nakon zatvaranja birališta. U Mađarskoj se održavaju izbori na kojima učestvuje više od 8,1 milion birača, dok oko pola miliona građana glasa putem pošte iz inostranstva, najviše iz Rumunije i Srbije.

Glavna politička borba vodi se između stranke Fides premijera Viktora Orbana i proevropske stranke Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Na izborima se bira 199 poslanika u 106 izbornih jedinica, a cenzus za ulazak u parlament iznosi pet odsto glasova, piše Tanjug.