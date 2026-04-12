Судија из Бањалуке Душан Максић дијели правду на Европском купу у Италији

Судија из Бањалуке Душан Максић борави у италијанском Лињану гдје је јуче и данас дијелио правду на Европском Јуниорском џудо купу.
Максић је истакао да је овај ангажман за њега велико искуство.
"Константно улажем у себе када је суђење у питању, те се изузетно посвећено и предано бавим џудо суђењем. Једини сам судија из наше земље који се налази на овом Купу те сматрам да сам достојно представио свој савез и челне људе те им се овом приликом изузетно захваљујем. Савез је пролазио изузетан турбулентан период те руководећи људи дали су ми прилику те су уважили и препознали мој рад и квалитет". каже Максић.
Иначе, Максић је за прошлу годину за најбоље рангираног судију испред Џудо савеза Републике Српске, а заслуге за тај успјех приписује напорном раду и посвећености.
"Ми по повратку кући настављамо даље, гдје нас очекује већ сљедећи викенд Првенство БиХ за Јуниоре и У 16. Након тога настављам даље са суђењима по Европи на изузетно озбиљним такмичењима", рекао је он и закључио:
"Захвалност екипи АТВ-а која увијек радо прати спорт, те бих пожелио свима срећан Васкрс уз поруку Христос Воскресе, радост донесе".
