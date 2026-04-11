Србија савладала Холандију, али је опет у тешкој ситуацији

11.04.2026 17:14

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Ватерполо репрезентација Србије побиједила је данас у грчком Александрополију селекцију Холандије резултатом 16:12 у мечу другог кола групе Д квалификационог турнира Дивизије 1 за учешће на финалном турниру Свјетског купа.

Најефикаснији у репрезентацији Србије био је Никола Јакшић са пет голова, док је Василије Мартиновић постигао четири.

У селекцији Холандије истакао се Ларс тен Броек са три поготка.

Ватерполисти Хрватске су раније данас у групи Д побиједили САД резултатом 18:12.

Хрватска је водећа у групи Д са шест бодова, Србија и САД имају по три, док је Холандија без бодова.

Србија ће сутра у трећем, посљедњем колу играти против Хрватске.

Упркос побједи, Србија је у поприлично тешкој ситуацији.

Хрватска сада има шест бодова, САД и Србија по три, док је Холандија без бодова.

Рачуница је позната за посљдњи окршај. Српској репрезентацији, која је за два гола била лошија од САД, биће потребно славље са барем четири, а највјероватније и пет голова разлике како би елиминисала Хрватску и тако у кругу три селекције са истим бројем бодова била најбоља.

Наравно, под условом да САД побиједе Холандију, што се очекује. Ако Холанђани славе, или изборе пенале, Србији је довољна и сама побједа над комшијама, неважно којом разликом, док год је остварена прије пенала.

Подсјетимо, Србија је у главној групној фази осим Холандије, за ривале имала и Грчку и Мађарску, али је доживјела и два пораза.

Пласман на финални турнир Свјетског купа, који је на програму од 22. до 26. јула у Сиднеју, избориће побједник групе Д.

