Zatvorena birališta u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, uskoro prvi rezultati

Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, javlja Rojters, pozivajući se na Nacionalnu izbornu komisiju.

Izlaznost do 17.00 časova takođe je bila rekordno visoka, a do tada je na glasanje izašlo više od 74 odsto birača.

Aktuelni premijer Mađarske Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo visokom izlaznošću nakon što je glasao u Budimpešti i istakao da je došao da pobijedi.

Prvi preliminarni rezultati očekuju se ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta.