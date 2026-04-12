Iran objavio snimak drame: Ako ne poslušate naređenje

12.04.2026 20:01

Амерички ратни брод у Хормузу, Иран објавио снимак
Iranska državna televizija objavila je snimke za koje tvrdi da su nastali u subotu u području Ormuskog moreuza, na kojima se vidi kako pomorske snage Iranske revolucionarne garde upozoravaju američki ratni brod da se udalji uz prijetnju da će otvoriti vatru.

Prema navodima iz Teherana, iranske vojne snage su još juče obavijestile pregovaračku delegaciju da se američki razarač kreće iz luke Fudžaira ka Ormuskom moreuzu, jednom od ključnih pomorskih pravaca za globalnu trgovinu energentima.

Isti izvori tvrde da je Iran putem posrednika u Pakistanu uputio jasno upozorenje da će američki brod biti meta u roku od 30 minuta ukoliko nastavi kretanje prema moreuzu.

"Nakon odlučne reakcije iranskih snaga i upozorenja koje je Teheran uputio preko svoje delegacije u Pakistanu, američki razarač je zaustavio kretanje i povukao se iz pravca Ormuskog moreuza", navode iranski izvori.

Prema tim tvrdnjama, američki brod je ubrzo nakon upozorenja promijenio kurs i udaljio se iz tog područja.

Amerikanci imaju drugu verziju događaja

Sa druge strane, američki zvaničnici iznose drugačiju verziju događaja. Jedan od njih izjavio je da su američki ratni brodovi prošli kroz Ormuski moreuz u pravcu Arapskog mora, ali da su se potom vratili u Zaliv, naglašavajući da je riječ o "operaciji slobode plovidbe u međunarodnim vodama".

Dodatnu konfuziju unio je američki portal "Aksios", koji tvrdi da su američki ratni brodovi prvi put od početka sukoba u Iranu prošli kroz Ormuski moreuz, čime direktno demantuje navode iranskih medija da je razarač zaustavljen prije prolaska, prenosi "B92".

U svojevrsnom ratu informacija između iranskih medija bliskih vlastima u Teheranu i Axiosa, objavljene su potpuno oprečne tvrdnje.

Iranski mediji ranije su naveli da je američki brod krenuo ka prolasku kroz moreuz, ali da se okrenuo nakon upozorenja iranskih snaga. Međutim, prema pisanju "Aksiosa", ta informacija nije tačna i razarač je ipak uspio da prođe kroz moreuz.

